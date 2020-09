È un periodo molto intenso per Emma Marrone, che l’altro giorno ha anche partecipato alla 77esima Mostra internazionale del cinema di Venezia incantando tutti con un look firmato Giorgio Armani e orecchini da capogiro. La cantante ha infatti indossato dei pendenti di forma esagonale, firmati Bulgari, in oro bianco con 18 kt con pavé di diamanti dal costo di ben 46.600 euro.

"Sono davvero onorata di far parte di questa grande famiglia. Grazie infinite a Giorgio Armani e a tutto il team di @armanibeauty per questa ennesima esperienza insieme. Evviva il cinema", ha scritto Emma, che ha preso parte alla prima di "Miss Marx", su Instagram. La cantante salentina è attualmente impegnata nella nuova edizione di X Factor. Per la prima volta infatti siede tra i giudici del talent show di Sky, che anche quest'anno sarà condotto da Alessandro Cattelan.















Non è finita qui perché poche ore fa ha dato anche un altro grande annuncio ai fan. Grazie all'opzione domande di Instagram, tra le Storie Emma ha confermato che in cantiere ci sono nuove canzoni. E quando un'altra fan le ha chiesto se ci saranno altre sorprese, la cantante ha risposto: "Non ne avete idea, il panico! Non vedo l'ora".















Ma c'è un altro motivo per cui il suo nome sta facendo il giro della rete. Si è vista costretta a intervenire dopo aver ricevuto una marea di insulti per una foto che la ritrae insieme a un uomo famosissimo che evidentemente non tutti hanno riconosciuto: Kayne West, il rapper più ricco del mondo e marito di Kim Kardashian.









Questo “ragazzo nero” è kanye West.

E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese.

Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre? pic.twitter.com/OAmreqbocF — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 8, 2020



È successo che un profilo Twitter ha ripostato la foto di Emma accanto a Kanye West scrivendo: “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare”. Dopo questo commento, stando a quello che scrive la Marrone, le sono iniziati ad arrivare una raffica di insulti. Da qui, la reazione sul social: “Questo ‘ragazzo nero’ è Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?”.

