“Ma che succede tra qui due?”. Belen Rodriguez e Can Yaman, i fan dell’argentina notano un dettaglio pazzesco. E adesso?

Non si fa che parlare di Can Yaman, l’affascinante attore turco, che ha conquistato il pubblico italiano col ruolo di Can Divit in Daydreamer – Le ali del sogno. In realtà, lo avevamo già visto l’anno scorso nei panni dell’imprenditore Ferit Aslan, nella serie Bitter Sweet, ma è quest’anno che Can è definitivamente entrato nel cuore dei telespettatori. Laureato in Giurisprudenza ed ex avvocato, Can ha deciso di seguire il suo cuore e dedicarsi alla sua più grande passione, quella per la recitazione. Per la gioia delle fan, che possono ammirarlo nei ruoli misteriosi e super romantici che gli vengono assegnati

Anche sui social il bel Yaman è super seguito! In particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta ben 7 milioni e 200 mila followers! Ebbene, spulciando sui social, abbiamo scoperto che tra i followers c’è anche lei… Il bellissimo attore turco è diventato una vera e propria icona di bellezza nel nostro Paese. Tutto merito di Canale 5, che dalla scorsa estate ha deciso di mandare in onda alcune serie in cui c’è proprio Can nel ruolo di protagonista. E, oltre alla straordinaria bellezza, Yaman ha dimostrato di avere un gran talento, diventando uno degli attori più popolari del momento. (Continua a leggere dopo la foto)















E tra i 7 milioni c’è anche lei, la bellissima Belen Rodriguez! Tra i 550 account seguiti dalla bellissima showgirl argentina, infatti, spuntata proprio Can. Proprio così, la splendida argentina segue le ‘avventure social’ dell’attore: che anche Belen sia un’appassionata di serie turche? (Continua a leggere dopo la foto)























A questo proposito, con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, la programmazione di Daydreamer ha subito un cambiamento: la soap andrà in onda ogni sabato e domenica pomeriggio, e non più durante la settimana. L’attesa sale sempre di più: come finirà la complicata storia tra il signor Can e la dolce Sanem? (Continua a leggere dopo la foto)



Per i fan di Can Yaman, c’è una splendida notizia! L’attore è tornato sul set in compagnia di Ozge Gurel, la Nasli di Bitter Sweet: entrambi sono protagonisti di Ban Yanlis (Mr False), nuova serie che è già in onda in Turchia. Ma, dato il gran successo delle serie turche in Italia, è molto probabile che sarà trasmessa anche da noi, molto presto!

Ti potrebbe anche interessare: “Addio, Pasquale!”. Sport italiano in lutto, se ne va uno che la storia l’ha fatta davvero