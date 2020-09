Michelle Hunziker, ma sei tu? Certo che è lei. La conduttrice svizzera più famosa e amata ha deciso di scherzare un po’ con i suoi tanti follower (solo su Instagram la seguono quasi 5 milioni di persone) e mostrarsi come mai prima d’ora. Siamo tutti abituati a vedere la mamma di Aurora, Sole e Celeste con una lunga e fluente chioma bionda.

Da quando, a soli 19 anni, si è affacciata per la prima volta al mondo dello spettacolo praticamente non ha mai cambiato immagine. Vero è che il platino non è il suo colore naturale. Lo abbiamo visto quando Michelle era, come tutte, alla prese con la ricrescita durante il lockdown ma anche lei stessa qualche tempo fa ha rivelato di essere fedele alla stessa tintura alla stessa acconciatura da decenni. (Continua dopo la foto)















Per questo motivo quando è apparsa diversa tra le Storie di Instagram i suoi fan più affezionati avranno spalancato gli occhi. Nuovo look, ma solo per ‘prova’. La conduttrice ha infatti cominciato a testare un potenziale nuovo look e la cosa particolare, come detto, è che sarebbe davvero una rivoluzione per la sua immagine. Nelle ultime ore si è infatti mostrata con un caschetto cortissimo e sbarazzino. (Continua dopo la foto)















Ma tranquilli, come fa sapere sotto alle clip Michelle Hunziker ha sempre ha sognato di tagliare i capelli in modo drastico, ma non ha mai trovato il coraggio per farlo realmente. Ma ‘giocare’ con la chioma non richiede grossi sacrifici e così l’ha arrotolata sulla nuca in modo da dare l’idea di aver stravolto l’acconciatura. E in effetto con lo short bob portato liscio e con la fila laterale a colpo d’occhio non sembra lei. (Continua dopo le foto)











“Sono super attratta ma non ne ho il coraggio”, ha scritto nella didascalia. Ha poi lanciato un sondaggio per capire se i fan apprezzerebbero o meno il suo caschetto, anche se ha preferito non rivelare il responso finale. Dopo poco, infatti, ha sciolto i capelli e, facendo l’occhiolino con il suo proverbiale sorriso stampato sulle labbra, ha rassicurato tutti quelli che già temevano una rivoluzione nel suo look: “Non succederà mai”.

