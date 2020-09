Ilary Blasi e Francesco Totti formano una delle coppie più belle, unite e longeve del mondo dello spettacolo. La conduttrice e la bandiera della As Roma che un paio di mesi fa fa hanno festeggiato il loro 15esimo anniversario di nozze sono amatissimi anche per la loro semplicità. Hanno tre splendidi figli, Cristian, Chanel e la piccola Isabel, e sono anche sempre più social.

E dire che fino a poco tempo fa Ilary Blasi era restia all’uso di Instagram e gli altri… Oggi invece è tra le vip più attive. Anche Totti, ovvio, è seguitissimo e giusto qualche giorno fa ha fatto sognare tutti i fan con una dedica ultra romantica. La foto in cui l’ex capitano appare assolutamente rapito dallo sguardo innamorato della moglie parla da sola. Intima, romantica, appassionata, con tanto di panorama mozzafiato riesce a comunicare l’intensità del momento. (Continua dopo la foto)















La didascalia a corredo del nuovo, bellissimo, scatto di coppia recita: “”Io e te”. Impossibile non rimanere incantati di fronte alla loro tenerezza. E la cascata di cuori è la prova schiacciante di un amore che viene da sempre apprezzato per genuinità e autenticità. Il post ha meritato anche commenti come “Il re e la regina di Roma” a cui si sono aggiunti i consueti ma sempre meritatissimi “Siete stupendi”, “Vi amo”, “Bellissimi”, “Vorrei tanto essere guardata così anche io”.(Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore, invece, è stata Ilary l’autrice di un filmato che ha fatto subito il giro della rete. Qualche giorno fa aveva mostrato su Instagram il suo gatto alle prese con la caccia a un topolino che era entrato in casa. E che ora forse è tornato. Ma questa volta a mettersi sulle sue tracce è stato lo stesso Francesco e Ilary ha ripreso tutta la scena. (Continua dopo foto e post)











Ma come riporta il sito Funweek, nel video, oltre a seguire “l’impresa” di Totti, i fan non hanno potuto fare a meno di ammirare anche l’abitazione di famiglia. La Blasi ha infatti mostrato alcune stanze della sua meravigliosa casa, come l’ampio soggiorno e la veranda, e l’occhio di molti è caduto sui dettagli come il pavimento in marmo chiaro, le enormi porte-finestre e poi il patio esterno e il giardino. Insomma, casa Totti è spettacolare e naturalmente c’è chi non ha potuto fare a meno di paragonarla a “una reggia”.

