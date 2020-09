Come tanti di noi ricorderanno, lo scorso agosto una notizia devastante ha colpito tutti i fan di Benedetta Rossi, la famosa chef tanto amata. L’influencer di cucina aveva condiviso il dolore per la perdita di Nuvola con i suoi milioni di follower che non le hanno fatto mancare la loro vicinanza. Adesso, a distanza di quasi un mese, arriva un nuovo cagnolino a casa della conduttrice di Real Time. Si chiama Cloud e la sua storia è davvero particolare. A raccontarla sulle stories di Instagram è Marco, il marito di Benedetta Rossi. “Dopo la perdita di Nuvola – spiega – abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli”.

E ancora: “Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c’era un link che rimandava a un’associazione canina. È apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n’era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero nuvola in inglese. Ho chiamato l’associazione e mi hanno detto che erano quasi tutti prenotati tranne uno, Cloud. Alla tripla coincidenza, ho capito che era destino e abbiamo fatto le carte per l’adozione”. Ora Cloud è in viaggio con Benedetta Rossi e Marco per raggiungere la sua nuova casa. (Continua a leggere dopo la foto)















L’influencer ha condiviso la foto del cagnolino su Instagram e a corredo dell’immagine ha scritto: “Ciao a tutti, io sono Cloud, adesso sono in viaggio con Benny e Marco verso la mia nuova casa…loro non si vogliono far vedere perchè hanno un po’ gli occhi lucidi, ma più tardi vi racconterò di più 😊❤️”. Benvenuto Cloud. (Continua a leggere dopo la foto)























A ogni modo, adesso per Benedetta Rossi è tempo di tornare a lavoro nella sua bellissima cucina con il format Fatto in casa per voi sia in tv che nei canali social. Come promesso, la Rossi ha in serbo molte sorprese per il pubblico che segue fedelmente il suo format ma, a quanto pare, per questa edizione non sarebbe del tutto da sola… (Continua a leggere dopo la foto)



La food blogger, è tornata in onda su Real Time sabato 5 settembre 2020 con il suo gettonatissimo programma ma non da sola. Dallo spot pubblicitario, infatti, è possibile vedere come al fianco di Benedetta Rossi ci sarà anche il marito che in questi anni è sempre stato il suo fedele compagno di avventura sia nel lavoro che nella vita.

