Un intruso in casa Totti e che scompiglio! Tutta colpa della gatta Paola che ha catturato un topolino e vuole mostrarlo alla famiglia, orgogliosa della sua caccia grossa. Finché resta fuori a “giocare” con la malcapitata preda, Ilary Blasi e i figli la osservano divertiti e la riprendono per un filmato social, ma quando la micia prova a entrare in casa si scatena il panico. “Chiudete, chiudete! Corri!” si sente gridare nel video. E anche Francesco Totti, raggiunto via chat, va in agitazione. Paola si trastulla con la sua preda e Ilary e i figli la osservano, sereni e al sicuro dietro le vetrate. Quando la gatta prova a entrare in casa tutti iniziano a gridare e imprecare, cercando di chiudere la porta di casa in tempo ma senza riuscirci.

“Ma perché l’avete fatto entrare” chiede qualcuno, mentre la Blasi agitatissima cerca di correre ai ripari. Francesco viene messo al corrente della situazione, e non la prende bene. “Faglielo trovare ca**o… ma Paola non lo sente?” chiede alla moglie che, superato lo spavento, invia vocali in cui canta spensierata. La storia comunque ha avuto un lieto fine: “Il topolino è vivo! Paola ci ha solo giocato un po’” scrive Ilary su Instagram per tranquillizzare i fan sulle sorti dell’ospite indesiderato. (Continua a leggere dopo la foto)















Solo un grande spavento per la famiglia Totti, ma è niente in confronto a quello che deve aver avuto il topo… Che sia un abbraccio, una passeggiata al parco con i loro tre figli, che sia persino il momento di una spesa al market, di un primo piano di famiglia, insomma, Ilary e Francesco Totti non mancano mai di genuinità. Il loro grande amore arriva forte e chiaro. Sarà questo, in fondo, uno dei segreti della loro popolarità? (Continua a leggere dopo la foto)























L’ex capitano giallorosso se può dirlo davanti a tutti lo fa senza troppi scrupoli. Non è la prima volta che accade, eppure non si manca mai di originalità, con un effetto ‘wow’ che ancora sa vincere la partita contro il tempo che passa, nemico numero uno che spesso mette in panchina qualche volto famoso. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma come già si diceva, numeri alla mano, non è questo il caso del bomber. L’ultima foto condivisa sul profilo Instagram dove l’ex capitano appare assolutamente rapito dallo sguardo innamorato della moglie parla da sola. Intima, romantica, appassionata, la foto riesce a comunicare l’intensità del momento, complice senza dubbio il panorama mozzafiato e la dedica di Totti rivolta alla sua amata di sempre.

