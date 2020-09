Lutto per Alba Parietti, che su Instagram dedica un post ad una persona a lei cara e purtroppo scomparsa dopo essere stata punta da una vespa mentre si trovava in piscina. La notizia della scomparsa di Susanna Avesani Pinto ha lasciato un grande dolore anche nel mondo dello spettacolo, perché l’imprenditrice è stata tra le prime a portare il made in Italy nel mondo attraverso la figura del buyer, oggi divenuta cruciale per il fashion system.

La donna è morta a 66 anni per la puntura di una vespa mentre era in piscina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna avrebbe fatto appena in tempo a dire al marito "Sto per svenire" prima di andare in arresto cardiaco. I soccorsi sono arrivati tempestivi, ma purtroppo sono stati inutili. Prima il trasporto d'urgenza all'ospedale di Fidenza, poi a quello di Parma in terapia intensiva. Non si è più ripresa e nel pomeriggio di martedì 1 settembre, i medici hanno constatato il suo decesso.















Alba Parietti ha voluto ricordare l'amica con un lungo e commovente post sui social: "Cara Susanna , qualche tempo fa ti pensavo. Pensavo agli anni passati insieme. Bellissimi. Tu hai avuto una vita incredibile, piena di successi, di tragedie che avrebbero ucciso per sempre una persona, ma sei stata sempre capace di rialzarti da tutto. La vita ti ha poi premiato e regalato la vita che ogni donna avrebbe voluto. Pensavo a te e pensavo come il destino sia bizzarro. Tanto toglie e tanto da nessuno escluso. Oggi leggo una notizia che mi ha tolto il fiato", scrive la Parietti.















"Negli ultimi anni tu avevi trovato l'amore della tua vita, la felicità vera , la persona con cui vivere e invecchiare, tua figlia ti aveva reso nonna. Ci eravamo un po' perse ma fai parte di anni meravigliosi e di tanti ricordi. Un'amica che rimane nel cuore. Oggi leggo una notizia assurda, quelle storie che hanno dell'incredibile. Quelle storie che capitano sempre a chi non conosci e sembrano inverosimili. Una semplice puntura d'insetto si porta via una donna come te. Una donna che è sopravvissuta a ciò che uccide, una donna forte, dinamica, che ha girato il mondo che ha visto tutto. Ricordo la volta che grazie a te a Montecarlo riuscii persino a parlare perfettamente in inglese".









E ancora: “Amavi aiutare gli altri perché apprezzavi e conoscevi la vita soprattutto di una donna sola che riesce con le sue forze. Eri solidale eri anche spiritosa e ironica. Una donna caparbia e intelligente che aveva trovato la serenità. Non ci posso credere Susanna cara, non posso pensarci. Ti penso e penso ai nostri anni, alle nostre confidenze al tuo sorriso alla tua capacità di vivere e sopravvivere a qualunque costo. Ciao Susanna non ho più avuto il tempo per dirti che negli ultimi anni mi è mancato il tuo sorriso tenero e malinconico a volte, la tua voglia di vivere e la tua energia e ripenso a tanti anni meravigliosi dove tu c’eri sempre. Ti voglio bene”.

