Caterina Balivo si riprende su Instagram mentre si fa mettere in piega i capelli dall’hair stylist Anna Cegliese, rivela quanto segna l’ago della bilancia quando ci sale sopra. Peso non significa per forza bellezza e successo, proprio per questo la Balivo non ha problemi nel confessarlo. Ecco quanto pesa la famosissima conduttrice, anche se la gente stenta a crederci. In un’intervista a Grazia, Caterina aveva affermato: “Ho avuto corteggiatori molto famosi, ma non vi dirò mai chi. Ma più mi tiravo indietro più si gasavano e dicevano: “Questa è una tosta”. Mi sono fatta corteggiare, in amore ero quella che loro volevano che fossi, quella della tv. Menefreghista, un po’ cattiva, un treno. Ho fatto soffrire ex fidanzati e traumatizzato persone che non lo meritavano”.

Il peso non c'entra, è solo un numero, così come l'età e il conto in banca… no, non è vero, il conto in banca no. Comunque, non perdiamo il focus, Caterina Balivo ha svelato il suo peso corporeo davanti a tutti, senza curarsi di niente. Giusto, siamo in n periodo storico in cui normalizzare il corpo è necessario, specie se sei un volto noto. Al bando i 45 kg, le remise an forme post partum da record e soprattutto al bando la vergogna: "sei quel che sei e non c'è niente di meglio al mondo". Insomma Caterina Balivo è proprio di questo avviso, quest'estate inoltre abbiamo potuto notare il suo fisico asciutto e ben allenato, in salute.





























“Peso 64 chili”, rivela Caterina Balivo ai suoi follower che vanno ghiotti delle sue storie Instagram. Nella clip si rivolge alla parrucchiera e il manager Antonio Perfetto, di cui si sente solo la voce. I due pensano non stia dicendo la verità. “Sessantaquattro chilogrammi è impossibile”, replica la Cegliese. “Ma sì, è vero! Prendiamo una bilancia e vediamo…”, controbatte ridendo la conduttrice 40enne. Quando le si fa notare che potrebbe dipendere dalla sua altezza, Caterina sottolinea: “Che c’entra l’altezza, sono alta un metro e 73 centimetri”. “Wikipedia dice 1 e 74”, le fa eco Perfetto. “Beh può essere, con la vecchiaia uno si accorcia”, ironizza la Balivo. (Continua dopo le foto)









E poi svela ancora: “Per farmi prendere alla sfilata di Piazza di Spagna dissi 1 e 77. Mi guardarono e mi dissero: ‘Va bene, una bassa mi serve’. L’ho fatto davvero! Gli serviva davvero una bassa, erano tutte delle pertiche…”. Ride da matti Caterina Balivo, senza pensieri e vivace. Pesa 64 chili e si sente benissimo, bella e in forma, raffinata e gioviale come non mai. È una donna tosta Caterina Balivo, innamorata segretamente della Maria nazionale, la De Filippi, ecco l’aneddoto che ha raccontato a Grazia: “Mi piacciono i programmi come Pechino Express. Sono una grande fan di Maria De Filippi, anche se mi mette un po’ soggezione. Quest’estate io e mio marito l’abbiamo vista in barca e l’abbiamo inseguita con il gommone. Una vergogna. Però ci siamo presentati ed è stata molto gentile. Poi mi piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, Milly lo sa”.

