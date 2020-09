Barbara D’Urso è bellissima, nella sua ultima foto condivisa su Instagram fa sognare tutti, probabilmente regala sogni anche a chi normalmente la critica. Bella da paura, fresca e con un look da millennial. La D’Urso è un po’ prezzemolina, e i social non hanno fatto altro che implementare questo suo modo di essere, la sua presenza che non si può non notare: passare inosservati non è messo in conto! Gli outfit di Barbara D’Urso sono sempre impeccabili, la posa, anche se ridondante, pure. Un corpo statuario che questa Estate 2020 ha acceso la miccia del dubbio: Carmelita si ritocca (fa ritoccare) le fotografie con photoshop? Un dubbio che non ha ancora trovato risposta.

La pietra scagliata da uno degli ex concorrenti del reality Il Collegio, Gabriele Montuori, che le ha chiaramente scritto sotto ad un post: "Barbara continuo a vedere quattro dita del piede". Riferendosi ad un possibile errore avvenuto modificando la foto con photoshop. Insomma, quisquilie che a Barbara non interessano, lei agli hater non ha mai dato potere decisionale sul proprio umore, anzi, sembra quasi godere della loro presenza. Ma sveliamo il vero motivo per cui siamo qui: commentare insieme la sua ultima foto postata su Instagram!





























Dicevamo che sui social, specialmente su Instagram, la povera Barbarella nazionale, viene presa abbastanza di mira. Nel caso del suo ultimo post condiviso, però, a noi non appare chiaro il motivo di tanto astio nei suoi confronti, sembra semplicemente che si divertano a puntare il dito contro la conduttrice dei salotti trash più famosa che ci sia. Una cosa però dobbiamo dirla, simpatica o no, Barbara D’Urso segue alla lettera tutti i trend di stagione, cosa che ha fatto anche nell’ultima fotografia condivisa su Instagram. Una camicia dal taglio over e lo scollo a V, con le maniche risvoltate, di un color rosa baby un po’ smorto, gli short tricot di un bianco puro e gli stivali dal sapore tex mex: bella. Lo stile c’è, lo spirito, come sempre, anche. Ma qualcuno non ha tardato a dissentire, probabilmente qualche designer qualificatosi all’università della vita. (Continua dopo le foto)









Un utente di Instagram la prega: “Dopo 90 giorni in giro per l’Italia senza mascherina e distanziamento spero che adesso non inizi a scassare le palle facendoci la morale per il virus. Ti prego”. Mentre un amiratore la apprezza: “Finalmente… se fosse per me, egoisticamente, ti vorrei in tv 365 giorni su 365”. Barbara D’Urso ha scelto, come sempre, di non rispondere alle accuse che volano su Instagram e con ogni probabilità continuerà a pubblicare i suoi scatti. I suoi programmi sono pronti a tornare e a far felici i tantissimi fan che non smettono mai di seguirla, sia sui social che in tv.

