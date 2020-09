Sempre pazzesca Wanda Nara che continua a far perdere i sentimenti ai suoi 6,9 milioni di follower su Instagram. La biondissima showgirl e manager imprenditrice si trova da qualche giorno in vacanza con la sua famiglia nella nota isola delle Baleari, ritrovo in questa settimana anche di altri componenti del Paris Saint Germain. Reunion infatti di calciatori del PSG alle Baleari. Mauro Icardi e Wanda hanno inaugurato le vacanze a Ibiza con una cena insieme al portiere della squadra Keylor Nasa Gamboa e la famiglia ma presenti nell’isola anche Neymar, Marco Verratti e la compagna Jessica Aida, Di Maria, Paredes e Cavani.

La Nara però sta attirando l’attenzione su di sé in queste giornate di fine estate: scatti bollenti e provocanti al limite dell’illegalità. Wanda Nara ama essere al centro dell’attenzione e sa anche come mostrarsi al meglio, pose studiate e luci calibrate per risultare sempre al massimo della forma. Villa da mille e una notte e yacht a due piani per Wanda e Mauro Icardi. (Continua a leggere dopo la foto)















C’è da dire che questa vacanza alle Baleari è partita all’insegna del puro relax, tra feste in piscina e ritrovi di famiglia. Ieri cena di compleanno a bordo della grande imbarcazione dove è presente anche Juan, il padre di Mauro che ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con i nipoti. (Continua a leggere dopo la foto)















La moglie del calciatore in queste giornate però ha deciso di presentarsi al meglio al follower e lo fa con scatti in bikini succinti che ne enfatizzano le forme prorompenti. Dopo l’uscita in acquascooter in cui si è mostrata in copricostume bianco, oggi ha condiviso sulla sua pagina Instagram un primo piano del suo lato B: di spalle rispetto l’osservatore, cappello di paglia simil Borsalino, capelli sciolti che le cadono sulla schiena. (Continua a leggere dopo la foto)











Ed eccola, nella posa seduta in barca, lo sguardo cade sulle forme armoniche e prosperose delle sue natiche, enfatizzate da uno slip nero molto sottile. Il marito Icardi commenta la foto con due smile a forma di lamella di fuoco, orgoglioso di tante grazia e bellezza che solo lui possiede e che solo virtualmente può condividere con il resto del mondo. Wow!

