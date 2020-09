“Che bomba!”. Cristina Marino da capogiro dopo soli 3 mesi dal parto

Sono trascorsi poco più di tre mesi dalla nascita di Nina Speranza (il 20 maggio) e Cristina Marino, compagna dell’attore Luca Argentero, è in forma più che mai. L’attrice ha pubblicato una foto in bikini sorprendendo tutti. La coppia sta vivendo questa nuova avventura di genitori con grande entusiasmo. Recentemente l’attrice si è confidata con i fan di Instagram raccontando le sue giornate da mamma insieme al compagno.

“Abbiamo deciso di fare tutto noi – ha detto – […] Nina è una bimba molto attiva, ha già bisogno di molte attenzioni…quindi, sì, la nostra quotidianità è nettamente cambiata, ma io e Luca siamo una squadra fortissima…e questa meravigliosa creatura ci ha unito, per quanto possibile, ancora di più”. “Confesso che è molto più impegnativo del previsto – ha aggiunto -, ma allo stesso tempo è la cosa più potente che mi sia mai successa”. I due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi a poco dall’addio dell’attore a Myriam Catania, con cui è stato sposato per oltre dieci anni. (Continua a leggere dopo la foto)















La loro storia aveva fatto molto discutere anche per la differenza d’età, ma il tempo ha dato loro ragione, come confermato dai fatti e dalla stessa Cristina.

“Se il risultato è questo rifarei tutto quello che ho fatto! La Cristina di oggi è molto orgogliosa del suo viaggio, che spero mi riservi ancora moltissime sorprese”, aveva detto in un’intervista. E oggi l’attrice si mostra in formissima, raccontando di aver perso gli otto chili che aveva preso durante la gravidanza. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima”, aveva detto poco dopo il parto. “Mi dicono: ‘Immagino non allatti!’, Sbagliato! Allatto. Se una si sente di allenarsi, fa bene a farlo, quando una mamma è felice, il bambino è felice”. Cristina si mostra con un fisico asciutto e perfetto a soli tre mesi dal parto, come si vede dagli gli scatti che ha pubblicato sul suo profilo. I follower la riempiono di like, ma c’è anche chi la critica. (Continua a leggere dopo la foto)









“Quello che ci tengo a dirvi, – ha detto la Marino – come nel messaggio che vi ho dato quando ero incinta, è di non mangiare tutto quello che vi va quando vi va, anche nel post-parto. Fare uno stile di vita sano ed equilibrato, allenarsi appena uno si sente pronto e il medico vi dà il via, è tutto di guadagnato.

“Voglio che la polizia lo sappia!”. E Romina Power ‘esplode’: cosa è successo