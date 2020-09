Vacanze finite per la regina indiscussa di Canale 5. Dopo aver ricaricato le pile tra mare, piscina e campagna Barbara D’Urso è rientrata a Milano per rimettersi al lavoro. È stata lei stessa ad annunciarlo qualche giorno fa lanciando anche una specie di countdown e proprio in una delle ultime storie ha pubblicato delle riprese dal suo camerino a Cologno Monzese.

D’altronde manca meno di una settimana al ritorno in tv, come sempre in diretta, con Pomeriggio 5. La prima puntata dello show che va in onda dal lunedì al venerdì è infatti fissata per il prossimo 7 settembre. Non solo. Carmelita tornerà a far compagnia al suo pubblico anche la domenica, in prima serata, con il suo Live – Non è la D’Urso, che ripartirà invece il 13 settembre. (Continua dopo la foto)















Ancora, per chiudere in bellezza la settimana, c’è un altro appuntamento: quello con la nona edizione Domenica Live, anche questo in onda da domenica 13 settembre a partire dalle ore 17:20. Nelle scorse ore su Dagospia è apparso un rumor inaspettato secondo cui la storica domenica pomeriggio di Canale 5 targata D’Urso potrebbe non essere confermata. Secondo il sito “in Mediaset stanno iniziando grandi manovre. Si sussurra che il prossimo anno la domenica pomeriggio potrebbe essere appaltata a qualcun altro…”. (Continua dopo la foto)















Per adesso è solo un’indiscrezione, non resta dunque che attendere per avere maggiori chiarimenti e notizie ufficiali. Intanto, su Instagram, Barbara ha dato il via alla prima giornata di lavoro post vacanze. Ma niente foto provocante in acqua come aveva fatto pochi giorni fa. Questa volta la conduttrice ha dato l’annuncio mostrandosi appena sveglia, dunque senza un filo di trucco. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Svegliarsi a Milano 😜 #senzatrucco #backtowork #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 31 Ago 2020 alle ore 2:37 PDT



“Svegliarsi a Milano. Senza trucco. Si torna a lavoro. Col cuore”, è la didascalia. Tanti like sotto per la notizia, ovvio, ma anche tanti commenti feroci. Alla vista dello scatto al naturale, gli hater di Carmelita si sono scatenati: “Mamma mia quanto sei brutta dimmi sei diventato un maschio? Orrenda”, “Sembri un travestito”, “Orrenda e fai schifo”, “Non è una questione di trucco devi renderti conto che non puoi posare come una ventenne ne hai 60”, “Senza trucco ma con filtro”, “Ma hai un occhio di vetro” e “Cosa è successo al collo?”.

