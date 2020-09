“Voglio che la polizia lo sappia!”. E Romina Power ‘esplode’: cosa è successo

Romina Power è una donna forte e indipendente, in un’intervista a corriere.it, ha specificato un concetto davvero importante e ultra moderno: “Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un presentatore annunciava ‘Al Bano e Romina’ io aggiungevo sempre ‘Power’”. Oltre a ciò, la cantante ha raccontato di un grande sogno che racchiude dentro da sempre, qualcosa a cui si dedicherebbe se tornasse indietro: “Nessuno fa niente da solo, siamo tutti interdipendenti. Se potessi tornare indietro, però, studierei regia e farei prevalentemente quello. È bellissimo dare vita a una storia con immagini, parole e musica, e condividerlo. È più completo che recitare. In collegio, a 11-12 anni, scrivevo opere che dirigevo sul palco”.

In questi giorni Romina Power ha espresso mediante il suo profilo Instagram la propria rabbia: "Voglio che la polizia lo sappia", ecco cos'è successo. La cantante è sempre in prima fila e anche stavolta non è riuscita a rimanere in disparte. Parliamo degli avvenimenti che stanno succedendo in America, nello specifico quello che ha coinvolto Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito da sette colpi di pistola alla schiena. Romina Power di fronte agli eventi non è rimasta in silenzio, ha voluto dire la propria sulla tragedia che si è consumata durante un tentativo di fermo a Kenosha.





























Romina Power è una donna forte e indipendente, e su Instagram ha scritto: “Voglio che la polizia americana lo sappia. Dopo ancora un altro attacco alla schiena”. I sette colpi che Jacob Blake ha ricevuto, lo hanno portato alla perdita delle gambe, infatti il ragazzo è rimasto paralizzato dalla vita in giù. Una terribile tragedia che ha scosso Romina Power e il mondo intero, un abominio vero e proprio. Romina ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella tenuta di Cellino San Marco. Dunque Romina Power ha trascorso il lockdown per l’emergenza covid, nella tenuta di Cellino San Marco, mentre in una casa poco distante dalla sua c’erano l’ex marito, Al Bano Carrisi, e la sua attuale compagna, Loredana Lecciso. (Continua dopo le foto)









Come noto ai più, tra Romina e Loredana non sarebbe mai scattata alcuna simpatia. Romina Power ha avuto ben 4 figli con Al Bano, infatti proprio in occasione del lockdown a farle compagnia è sempre stato sempre presente Yari, l’unico figlio maschio tra i 4 che hanno sfornato i due. Tra Romina Power e Al Bano, ad oggi, intercorrerebbe un rapporto di pace e serenità, volto al loro lavoro in ambito musicale, infatti il cantante pugliese sarebbe felice e contento nella sua love story con Loredana Lecciso.

