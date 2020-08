Qualche giorno fa Gigi D’Alessio è diventato di nuovo nonno e il commento di Anna Tatangelo ha subito riacceso i riflettori sulla storia d’amore, finita da tempo, tra i due cantanti. La settimana scorsa è nata la piccola Sofia di Sofia, figlia di Claudio, a sua volta figlio dell’artista e che ha annunciato la nascita della bambina postando su Instagram uno scatto.

"Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D'Alessio", ha scritto. E tra i tanti 'cuoricini' piovuti sotto al post, puntuali sono arrivati anche quelli di che nonostante abbia chiuso la lunghissima relazione con Gigi , non ha mancato di manifestare affetto e vicinanza per la nascita di Sofia, che lo ha reso nonno per la seconda volta.















Tanti fan della coppia hanno subito pensato a un segnale di riavvicinamento, ma a quanto pare non è così. Semplicemente il rapporto tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è rimasto comunque buono anche dopo la separazione, ecco spiegati gli auguri per il lieto evento in casa D'Alessio. I due hanno d'altronde sempre sottolineato come affetto, stima e rispetto non siano mai finiti.















Ma il gossip, si sa, è sempre all'erta. Non stupisce dunque che uno degli ultimi post di Lady Tata abbia fatto saltare parecchi fan dalla sedia. Nella foto lei, bellissima e in gran forma in bikini, posa in piscina con un ragazzo. Ma altro che nuovo fidanzato: è il fratello Giuseppe! In occasione del suo compleanno, Anna ha condiviso due stupende foto con lui su Instagram.









Visualizza questo post su Instagram Ultimi giorni di relax poi si riparte🎧🎙🔥 Buon weekend! Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 29 Ago 2020 alle ore 7:15 PDT



Ma è stato l’ultimo post della Tatangelo ad aver fatto il ‘botto’. Lei scrive “Ultimi giorni di relax poi si riparte” per salutare l’estate, ma sarà difficile dimenticare quella foto nei prossimi mesi. Inginocchiata in piscina, è immortalata mentre si tocca i capelli bagnati con una mano e con indosso un costume intero particolarmente sgambato che sposta tutta l’attenzione sul lato B che affiora dall’acqua. Pazzesca Anna, “una dea”. Praticamente la gente è svenuta.

