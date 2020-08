Federica Pellegrini ha certamente bisogno di poche presentazioni. Trentadue anni compiuti da poco, è una campionessa di nuoto e si è anche cimentata con successo sotto i riflettori televisivi come giudice di Italia’s Got Talent, ruolo che è stato riconfermato. Il seguitissimo talent show di Tv8 si prepara infatti per la nuova edizione, che vedremo in onda all’inizio del 2021, e riparte dalla squadra vincente della passata stagione. Al tavolo della giuria dell’undicesima edizione di ITG ci saranno ancora Joe Bastianich, Frank Matano, Federica Pellegrini e la veterana Mara Maionchi.

Per il quinto anno consecutivo, inoltre, la conduzione del programma è di nuovo affidata a Lodovica Comello. Il viaggio alla ricerca dei nuovi talenti è appena iniziato visto che i casting sono ancora aperti ma la Pellegrini, così come Matano, ha già commentato su Instagram l’inizio di questa nuova avventura in tv: “Talenti di tutta Italia, stiamo tornando!”, ha scritto sotto a una bella foto di tutti e 4 al tavolo della giuria. (Continua dopo la foto)















Ma ovviamente Federica è entrata nella storia del nostro Paese e dello sport mondiale come nuotatrice anche se è stata lei stessa a dichiarare di voler cambiare strada molto presto, nel corso un’intervista lasciata qualche mese fa a Io Donna. Il nuoto, ha spiegato, resterà sempre e comunque la sua più grande passione, ma sono poche le gare che la separano da un nuovo e inedito capitolo. (Continua dopo la foto)















E come se i successi in vasca e davanti alla telecamera non bastassero, Federica Pellegrini è anche un’indiscussa regina dei social. Su Instagram conta la bellezza di oltre 1 milione e 200mila follower a cui negli ultimi giorni ha regalato diverse istantanee delle sue vacanze. Tra foto dolcissime con i suoi amici a quattro zampe, tramonti mozzafiato e quelle sott’acqua dove il suo fisico statuario non poteva passare inosservato, una in particolare è piaciuta da impazzire. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Dallo iodio al clorio è un attimo 🤣🤣 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 25 Ago 2020 alle ore 6:49 PDT



“Dallo iodio al cloro è un attimo”, ha scritto la stella del nuoto nella didascalia che accompagna uno dei suoi ultimi post in cui è ritratto di un’esplosione di forza ed energia. Super Fede è immortalata mentre volteggia nel suo habitat naturale, in piscina, con un bikini nero a fascia e a vita alta. Tutti impazziti: “La più bella perché vera”, “Fresca e gioiosa, sei uno splendore!”, “Spumeggiante”, “Meglio di una sirena!”, si legge tra centinaia di commenti.

Alessandro Borghese irriconoscibile: ‘così’ non si è mai visto prima