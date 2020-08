Anche in questi giorni di fine estate Belen Rodriguez fa parlare di sé. Soprattutto dopo gli ultimi post. In questo momento la showgirl e conduttrice argentina si trova a Capri, dove sta trascorrendo dei momenti di relax con gli amici. C’è anche il fido Mattia Ferrari, che nelle settimane scorse era stato scambiato per il suo nuovo fidanzato.

Dall’isola a cui Belen è molto legata non mancano ovviamente foto, video e storie. Ma l’ultimo scatto che la Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram ha preoccupato e non poco il suo esercito di fan (conta quasi 10 milioni di follower). Nell’immagine, la showgirl più caliente che ci sia, è ritratta di profilo. Indossa un abito bianco a maniche lunghe e osserva il meraviglioso panorama. (Continua dopo la foto)















“Sei sempre bellissima ma ti sei dimagrita troppo”, commenta subito un utente che nota una silhouette più longilinea del solito, quasi sicuramente dovuta alla prospettiva e alla luce della foto. E un altro: “Ingrassa un po’ Belu”. Più di qualcuno poi attribuisce il suo presunto calo di peso alla perdita di appetito per problemi d’amore ma non tutti i follower di Belen Rodriguez sono criticoni. Piovono anche tanti complimenti. (Continua dopo la foto)















“Elegante e raffinata triste e forte nello stesso tempo.. mi chiedo come ha fatto a lasciare una meraviglia così”, scrive un fan che si sofferma sul fascino dell’argentina e lancia anche una frecciatina al suo ex, Stefano De Martino. A qualcun altro invece non importa nulla della fisicità di Belen e soffermandosi sulle scarpe le consiglia: “Belè levati sti sandali però, obbrobriosi”. (Continua dopo le foto)











Ma passiamo alle ultime Storie caricate da Belen. Prima di tornare al lavoro, nello studio di Tu sì que vales, ha immortalato lei e il suo gruppo vacanze a bordo piscina e dato il via a una sorta di ‘competizione’ niente di meno che con Cicciolina. Seduta sul bordo della piscina, Belu si è lasciata sfuggire un: “Cicciolina mi fa un baffo!”. Il riferimento è alla coroncina di fiori freschi che porta tra i capelli. Partita la ‘gara’, insomma?

