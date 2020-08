“Pazzesca!”. Adele dimagrita, ecco la prima foto in bikini. Ma la polemica è dietro l’angolo

Adele, la trasformazione della cantante lascia i fan senza parole. La cantante dalla voce celestiale ha divorziato dal marito Simon Konecki e si è trasformata. Forse, dopo lo sconforto a seguito del fallimento del suo matrimonio, la star della musica internazionale, ha deciso di prendere in mano la sua vita e di sentirsi più bella. Così si è messa a dieta e nel giro di qualche mese ha perso tantissimi chili lasciando i fan senza parole.

Dopo la dieta, la cantante Adele è un’altra persona. A febbraio aveva stupito tutti con uno scatto pubblicato sui social, e scattata all’afterpary degli Oscar 2020 (organizzato da Beyoncé e Jay-Z al Chateau Marmont) a cui aveva partecipato, sfoggiando un abito animalier. Lo scatto diventato virale in pochissimo tempo grazie alla presentatrice polacca Kinga Rusin. Nel lungo messaggio che accompagnava il post, King Rusin aveva scritto che quello che non si vede è che Adele sta indossando delle pantofole che venivano date all’ingresso del party. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho parlato con Adele di… scarpe. Tutti ha avuto delle pantofole all’entrata… Ho avuto una conversazione con Adele sui miei tacchi alti (mi ha esortato a mettere le pantofole che lei aveva ai piedi)”. Qualche mese fa sempre People, in un’intervista a una persona vicina alla cantante inglese, aveva commentato proprio la trasformazione di Adele oggi.”È facile concentrarsi solo sulla sua trasformazione fisica, ma si tratta in realtà di qualcosa di più grande. È arrivata al punto in cui non si sentiva benissimo. Sapeva che doveva cambiare qualcosa perché voleva essere la madre più sana possibile. Non si trattava di perdere peso”. Ora Adele ha pubblicato un’altra foto in cui si mostra in bikini. (Continua a leggere dopo la foto)















Un tributo alla Giamaica, che però ha spaccato i social. La cantante si è presentata al carnevale londinese di Notting Hill mostrandosi con un bikini con la bandiera giamaicana, una pettinatura di ispirazione afroamericana e delle piume. L’intento di Adele era infatti un tributo per la cultura Giamaicana ma, come tanti altri personaggi di spicco negli ultimi anni, il risultato non è stato apprezzato. La polemica è legata all’appropriazione culturale. (Continua a leggere dopo la foto)









Un utente ha spiegato così il motivo per il quale fosse infastidita dalla foto della cantante: «Le donne nere sono discriminate per indossare le pettinature tradizionale come i nodi Bantu e le triccine ma le persone bianche non lo sono, non è giusto ed è per questo che le persone sono arrabbiate».

“Quel palco è per lei”. Vanessa Incontrada, l’indiscrezione corre veloce: ecco dove la vedremo fra qualche tempo (speriamo!)