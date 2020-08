Ecco che dopo qualche giorno a Ibiza, Belen Rodriguez è tornata sotto il cielo della favolosa Capri. L’argentina ha postato tante foto su Instagram che la immortalano sull’isola italiana. Una foto, però, in particolare ha risvegliato la preoccupazione dei suoi premurosissimi fan. Il motivo? A quanto appare, sembra proprio che Belen abbia perso qualche chilo. Nell’immagine, la showgirl più caliente che ci sia, è ritratta di profilo mentre osserva il meraviglioso panorama. “Sei sempre bellissima ma ti sei dimagrita troppo”, commenta zelante un utente. La colpa sarebbe da attribuire ad una silhouette più longilinea del solito, che quasi sicuramente è dovuta alla prospettiva e alla luce della foto.

Anche se più di qualcuno attribuisce il suo presunto calo di peso alla perdita di appetito per problemi d’amore. Ma non tutti i follower di Belen Rodriguez sono criticoni: “Elegante e raffinata triste e forte nello stesso tempo..mi chiedo come ha fatto a lasciare una meraviglia così”. Anche se si tratta di mosche bianche, perché per il resto, il tenore degli altri commenti è questo: “Ingrassa un po’ Belu”. A cui fanno seguito anche i complottisti: “Foto ritoccata durante le sue storie IG ha la pancetta ed è più in carne e sta benissimo..”. A qualcun altro invece non importa nulla della fisicità della Rodriguez, ma soltanto del suo stile nel vestire, e le consiglia: “Belè levati sti sandali però, obbrobriosi”. (Continua dopo le foto)





























Ma come sottolineavamo prima, non tutti i follower di Belen Rodriguez vogliono criticarla e basta: “Hai ragione posto strepitoso ti auguro ogni bene quello vero……”. Ma sono pochi, perché tanti ad un complimento fanno seguire anche una critica: “Sei bellissima ma sei troppo magra cucciola bella”. Tanto relax mentre tramonta il sole a Capri per Belen Rodriguez e il suo gruppo di ospiti. Gli ospiti affollano tutti la piscina della villa che affaccia sulla baia di Marina Piccola. Durante l’ultimo weekend di agosto la caliente showgirl argentina, in compagnia di altre top model e influncer è stata protagonista di una serata davvero affascinante. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Mɪ Cᴀʟᴍᴀ @emmavillastouroperator #emmavillas #villaAfroditeCapri #suppliedby Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 30 Ago 2020 alle ore 12:11 PDT

La serata a cui ha partecipato la bella Belen Rodriguez si è tenuta nel chiostro grande della Certosa di san Giacomo, luogo in cui LuisaViaRoma ha organizzato un evento accompagnato dalla voce di Bocelli e da un’asta di beneficenza. L’asta ha fruttato un milione di euro, soldi che l’Unicef devolverà ai bambini in difficoltà per il Coronavirus. Dopo il gala di beneficienza in Certosa è arrivata l’ora di salpare alla volta di capri, per qualche altro giorno di vacanza. Sull’isola italiana Belen, in compagnia della sorella Cecilia, ha preferito il relax a bordo piscina invece di una passeggiata in barca.

“I miei ragazzi preferiti”. L’attrice è incinta del suo primo figlio. L’annuncio social con tanto di pancione