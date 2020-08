Valentina Ferragni è prima in tendenza su Twitter. A fare scalpore chi la addita, ancora come brutta e grassa: “Non mi sento sbagliata”, ribatte la lil Ferry. Il web è un mondo meritocratico, e la sorella minore di Chiara Ferragni, forte anche dei moltissimi fan che si ritrova, è arrivata prima nelle tendenze di Twitter. Il motivo? Ha dato il benservito agli attacchi di body shaming che spesso riceve sui social. Lei è una veterana del body shaming. Sotto ogni suo post si riesce a trovare con estrema facilità un commento al vetriolo, ma ecco la risposta di Chiara: “Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale”.

“Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi. Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più”. Queste le prime righe di un’intervista rilasciata dalla minore delle Ferragni lo scorso anno, ma che in queste ultime ore si è fatta stendardo elevato contro gli haters che non sanno fare altro che odiare. (Continua dopo le foto)





























Valentina Ferragni continua: “Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti. A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando sono struccata e mi chieda una foto. Poi la pubblicano sui social e scrivono: ‘Guardate quanto è brutta’. Allora mi chiedo: perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto: ‘Vale, non mi piaci’. Magari non rappresento l’idea della perfezione. Ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza. Ognuna di noi prova a diventare più bella, brava, intelligente, Ma quando ci si deve fermare? Quando si è davvero abbastanza?”. (Continua dopo le foto)









Un utente commenta avvilito: “Oggi scopro che Valentina Ferragni è considerata grassa. Mi venderei il cane per avere un fisico anche lontanamente bello come il suo. Sto andando a bere la candeggina”. Mentre un altro riconduce tutto all’invidia: “Tra l’altro quelle che la chiamano grassa o cessa se lo scordano un fidanzato bello come il suo. E soprattutto che la ama davvero. Brutta cosa l’invidia”. E sembra proprio che la maggior parte dei commenti derivi proprio dagli uomini, così come constatato da un’altra follower di Valentina Ferragni: “Leggo più offese dagli uomini sinceramente. Ci mettono sotto a una lente e ne elencano i difetti, come se fossimo un piatto da giudicare o come se vivessimo in funzione della loro approvazione. Ma che esplodano!”.

