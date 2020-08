Negli ultimi giorni il nome di Elisabetta Gregoraci è rimbalzato spesso su siti e giornali dopo il ricovero dell’ex marito, Flavio Briatore, all’ospedale San Raffaele. L’imprenditore avrebbe contratto il covid in Sardegna, dove si trovava per trascorrere le vacanze e lavorare nel suo locale, il Billionaire di Porto Cervo. Sul caso è intervenuta anche la Gregoraci, che ha fatto luce sulle condizioni di Briatore ma lo ha bacchettato pubblicamente.

“Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua”, ha detto la showgirl calabrese in un’intervista rilasciata al Corriere.it, spiegando anche che suo figlio non ha contratto il Covid-19. “Grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ed è negativo. – ha raccontato – Anche io sto bene, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest’anno: niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna”.(Continua dopo la foto)















“Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale. – ha continuato la Gregoraci – Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente”. Il prossimo 14 settembre Elisabetta entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip e non è un caso se la sua prima preoccupazione è lasciare il figlio Nathan Falco. (Continua dopo la foto)















È proprio Nathan, 10 anni, il protagonista delle sue ultime foto social. Foto che non sono passate inosservate. La showgirl e conduttrice 40enne e il figlio hanno deciso di passare un giorno di spensieratezza, lontano dalle recenti preoccupazioni e i suoi fan (solo su Instagram Eli vanta un seguito pari a 1 milione e 200mila follower) l’hanno riempiti di complimenti vedendo mamma e figlio così spensierati, affiatati. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Io&te🧡@falconathanbriatore Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 27 Ago 2020 alle ore 2:27 PDT



“Io&te” è la didascalia che lascia Elisabetta Gregoraci a margine degli scatti con il suo Nathan, che è la luce dei suoi occhi. Sotto al post, inevitabile, una pioggia di like e di commenti per tanta dolcezza (e per il fisico spaziale della conduttrice in costume): “Ormai è un ometto”, “Coppia stupenda, forza!”, si legge. E ancora: “L’amore con la A maiuscola”, “amore puro, tu pazzesca Eli!”, “Che fisico Eli! Falco tutto suo padre”.

