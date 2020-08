Manca poco e sarà il grande giorno di Elettra Lamborghini. E infatti fervono i preparativi di una cerimonia che si preannuncia sfavillante. Nei giorni scorsi la cantante e il suo futuro marito, dj olandese Afrojack, sono stati immortalati dal settimanale “Chi” in via Montenapoleone a Milano mentre uscivano da uno dei negozi di gioielli più esclusivi per le fedi.

Le nozze sono fissate in calendario per il 6 settembre, e l’organizzazione è stata lasciata in mano a Enzo Miccio che ha curato ogni dettaglio. Per la location era stata individuata in un primo tempo una villa sul lago di Garda, ma poi gli sposi hanno cambiato idea, preferendone una sul lago di Como. Accanto a Lamborghini ci saranno le sue sorelle Lucrezia e Flaminia e Simona, la sua migliore amica. (Continua dopo la foto)















Ma Elettra ha già annunciato che per sicurezza ha chiesto a tutti gli invitati di sottoporsi al tampone per scongiurare il rischio di contagio da Covid-19. “La metà dei miei amici che sono di Bologna e sono stati in Sardegna hanno il coronavirus e se ne stanno a casa buoni”, ha detto. E ancora: “Anche io di certo non sono contenta di chiedere ai miei invitati di fare il tampone, ma c’è mia nonna…Ma stai scherzando…Io no comment”. (Continua dopo la foto)















Tre giorni prima di partecipare alla sua cerimonia, gli invitati dovranno recarsi a fare il tampone ed attendere il risultato e, ovviamente, coloro che risulteranno positivi, non saranno presenti alle nozze. Elettra Lamborghini è davvero allarmata per la situazione, come raccontato anche poche ore fa, quando ha rivelato ai fan uno spiacevole episodio accaduto nella notte, mentre tornava a casa. (Continua dopo le foto)











È stata avvicinata da un uomo che, dopo averla riconosciuta, le ha chiesto una foto. “Mi si affianca uno dal nulla, si ferma e mi fa ‘scusa, possiamo fare una foto?’, Io, forse un po’ maleducata o forse no, gli dico ‘no’ secco’, ha raccontato Elettra su Instagram. “Magari facevo la foto e succedeva qualcosa di brutto – ha proseguito tra le Storie – Non si sa mai. E poi, con il Covid non voglio fare foto, no”.

