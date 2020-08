Vacanze finite per Bianca Guaccero, che dopo tanto mare e relax è pronta per cominciare al meglio un’altra stagione televisiva. Non solo con Detto Fatto, che a quanto pare ripartirà a ottobre. La bella conduttrice pugliese sarà infatti impegnata anche in una fiction con Loretta Goggi e Marco Bocci e Violante Placido per la regia di Cinzia Th Torrini, che ha già diretto Sorelle e Elisa Di Rivombrosa.

Non si conoscono ancora troppi dettagli della serie che andrà in onda su Rai 1 ma di cui ancora non è stata resa nota la data d’inizio. Il titolo e il personaggio che interpreterà Bianca però sì. È stata proprio lei, poco fa, ad annunciare sul suo affollato profilo Instagram l’inizio delle riprese e a dirsi molto ma molto felice di tornare sul set. (Continua dopo la foto)















“Stiamo preparando un nuovo progetto per voi – scrive Bianca Guaccero nella didascalia del suo ultimo selfie apparso sul suo profilo Instagram in cui parla de ‘Il medico della mala’ – felice di tornare sul set… per una nuova serie per Rai 1. Stanno per cominciare le riprese… stay tuned!”. Sotto al post, com’era prevedibile, una marea di like e di messaggi carichi di entusiasmo. (Continua dopo la foto)















La foto con cui la Guaccero dà notizia dell’inizio delle riprese è stato commentato anche da alcuni volti noti e amici della conduttrice. Come Jonathan Kashanian, la sua spalla a Detto Fatto, che le ha scritto “Daje tutta”. O Andrea Delogu, attualmente al timone de La vita in diretta estate ed Elisa D’Ospina. Poi certo, tantissimi messaggi sono arrivati dai suoi fan, felici per lei che torna sul set e al settimo cielo per rivederla di nuovo recitare. (Continua dopo foto e post)











Ma tra tanti cuori, applausi e complimenti, tanti non hanno potuto fare a meno di notare un cambio look. Nel selfie in effetti Bianca sfoggia un caschetto scuro con la riga centrale, non più il capello lungo e schiarito dal sole. Sta benissimo, sia chiaro, e non è dato sapere se sia una parrucca di scena o no ma di certo molti fan se ne sono accorti: “Che hai fatto ai capelli… Dovevi farli rosa”, si legge sotto. E ancora: “Come stai bene!!”, “Ciao Rosa…stai sempre bene anche super mora, facci vedere un po’ di backstage in attesa dell’uscita. Buon lavoro”.

Elodie e Marracash insieme: la foto in costume (e totalmente al naturale) fa boom