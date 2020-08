Finalmente insieme. E più belli che mai: dopo mesi lontani per via degli impegni di entrambi, Elodie e Marracash si sono riuniti e stanno trascorrendo questi ultimi giorni d’estate al mare. L’amore sbocciato sul set del video musicale di Margherita si è rafforzato durante la quarantena ed è sempre più forte.

Era stato il rapper ad aver svelato a Il Fatto Quotidiano di essere rimasto stregato dalla cantante lanciata da Amici che ha di recente ricevuto il disco di platino per il brano presentato al Festival di Sanremo 2020, Andromeda, e che sta spopolando anche le sue hit estive. Nel corso dell’intervista al Fatto, Marracash (all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo) aveva approfittato per ringraziarla per averlo aiutato nel suo processo di rinascita dopo una lunga lotta contro la depressione. (Continua dopo la foto)















“Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista – ha rivelato il rapper – Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”. Ma i due non sono spesso insieme. Anzi, preferiscono avere i propri spazi. (Continua dopo la foto)















La stessa Elodie aveva raccontato sulle pagine de Il Messaggero di quanto per lei sia fondamentale essere indipendente e libera, anche in una relazione seria. E ora, in risposta a tutti quelli che non vedendoli più insieme già parlavano di crisi, su Instagram sono spuntati video e foto dei momenti passati insieme in questi ultimi giorni di agosto. Non è chiaro dove siano, ma di sicuro si sono goduti una gita in barca in un mare meraviglioso. Elodie si è fatta immortalare super sorridente accanto al suo Marracash. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 28 Ago 2020 alle ore 10:38 PDT



In vacanza la cantante ha scelto di sfoggiare un look fresco e naturale, rivelando la vera lunghezza dei suoi capelli dopo circa 3 mesi, oltre che un fisico pazzesco con quel bikini celeste. La foto di coppia sul gommone che Elodie commenta soltanto con un cuore rosso è stata ovviamente presa d’assalto dai fan: faccine innamorate a non finire e poi commenti come “Stupendi”, “Due meraviglie”, “Coppia del secolo”, “Crisi a chi?” e “Finalmente una foto vera e spontanea di due ragazzi innamorati”.

