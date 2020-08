Le scuse per la frase omofoba di Carlos Maria Corona sono finalmente arrivate. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ha da pochissimo compiuto 18 anni e come ogni suo coetaneo è davvero molto attivo sui social, specialmente Instagram. A farlo cadere in una bufera è stato il brutto scivolone omofobo contenuto nelle parole dal ragazzo, diffuse tramite storie su Instagram: “La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle siete delle checche”, questa la frase giustamente incriminata, che dimostra quanto Carlos Corona non abbia ancora interiorizzato una certa profondità lessicale e, probabilmente, di pensiero.

La prima persona ad intervenire per rimproverarlo è stata mamma Nina Moric, e lo ha fatto tramite un pensiero postato sui social. Nelle ultime ore sono arrivate anche le scuse di Carlos Maria Corona tramite le brevi clip delle solite storie Instagram. Nei video pubblicati, Carlos compare in compagnia di papà Fabrizio Corona, e nel frattempo pronuncia le seguenti parole: "Oggettivamente il fatto sussiste. Mi spiace, non volevo". Saranno scuse sentite o di facciata? Sarà stato papà Fabrizio ad indirizzare il suo pargolo verso il sentiero mediaticamente più corretto? Tante domande affollano la mente, anche se talvolta è molto meglio galleggiare in superficie.





























Nei video pubblicati, Carlos compare in compagnia di papà Fabrizio Corona, che ha giustificato la frase infelice del figlio (che ricordiamo aver compiuto 18 anni e che può votare) con della leggera goliardia: "Viviamo in una società dove esiste solo il politicamente corretto e la morale e l'etica" ha esordito Corona: "Se uno dice un termine goliardico si scatena un putiferio". Alle parole di Fabrizio Corona hanno fatto seguito quelle di Carlos Maria, che ha deciso di scusarsi respingendo tutte le accuse di omofobia: "Non ce l'ho con nessuno. Non sono omofobo e non ce l'ho con i gay. Non ce l'ho nemmeno col mio vicino di casa, io penso alla mia vita".









Mamma Nina Moric, come conseguenza al primo video pubblicato dal figlio Carlos Maria Corona ha fatto una scelta probabilmente discutibile in termini di mera educazione, ma è comunque risultata ben più dispiaciuta di papà Fabrizio. La Moric, ha espresso il suo pensiero pubblicamente. Chiaramente non sappiamo che genere di rimprovero abbia riservato al figlio in privato, ma la supermodella croata ha scelto di intervenire su Instagram postando un messaggio con le sue riflessioni riguardo all’accaduto: “Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli”.

