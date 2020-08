“Nient’altro”. E Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso fanno sognare i fan

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non smettono di far sognare i fan con la loro love story zuccherina. L’ex calciatore ha postato una foto iper tenera su Instagram. Nello scatto condiviso da Lorenzo, i due innamorati sono immortalati insieme: in Sardegna, in riva mare al tramonto mentre si guardano teneramente negli occhi. “I tuoi occhi nei miei e non ho bisogno di nient’altro” ha commentato il post di Instagram Manila, Miss Italia ’99. “Ho trovato tutto nei tuoi occhi sin dal primo giorno ma dovevo essere bravo a tirarlo fuori poco per volta senza farti male” le ha risposto il fidanzato Lorenzo.

Un quadro bellissimo, da favola che non poteva non non mandare in visibilio i loro fan, che hanno provveduto ad inondare immediatamente il post sul profilo Instagram di Lorenzo Amoruso di commenti entusiasti e like come se piovesse. Un esempio: “Questa foto rappresenta la vera essenza del vostro amore.. Vi parlate e trasmettere tutto tramite i vostri occhi.. Quando l amore è vero puro e sincero si percepisce non c è bisogno di aggiungere altro. Continuate così.. Anzi allargando presto la famiglia.. Stasera tutti a guardare Manila… E aspettiamo sempre una diretta è bello vedervi. Buona giornata e godetevi le vostre vacanze meritate”. (Continua dopo le foto)





























Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono tra gli abitanti dell’ Is Morus Relais più amati e applauditi freschi freschi dell’ultima edizione di Temptation Island. Un utente Instagram scrive: “L’ Amore con la A maiuscola…in un click..belli…belli e basta”, mentre un altro gli fa eco: “Due persone intelligenti e pulite, raro in TV. Stima per te Lorenzo e per Manila”. Lui sì che ha dimostrato sull’Isola delle tentazioni di possedere dei valori davvero sentiti, a dispetto della maggior parte delle persone che hanno calpestato il suole sacro del reality condotto da Filippo Bisciglia. Dal canto suo, Manila Nazzaro, la stupenda Miss Italia ’99, non è stata da meno: apprezzata dai più per l’enorme forza d’animo, e per incarnare perfettamente la figura di donna libera e indipendente.









Visualizza questo post su Instagram About last day 🌅 #thewayyoulookatme #tiamo #tramonto #sunsetclouds Un post condiviso da Lorenzo Pier Paolo Amoruso (@lorenzo_amoruso_) in data: 26 Ago 2020 alle ore 2:09 PDT

L’unica enorme lacuna della coppia è la lontananza: lui vive perlopiù a Firenze, in una bellissima villa e con un cane. Mentre lei abita a Roma con i due figli. Ora come ora la coppia ha deciso di trovare casa insieme nella Capitale, dove poter creare un vero e proprio nido caldo e confortevole. Considerato il grande seguito ed apprezzamento ricevuto dai telespettatori, sono in tanti ora a volere per Manila un ruolo in tv. La Nazzaro ha recentemente dichiarato che le piacerebbe fare un’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Ma nel frattempo è protagonista di nuovo in Rai come inviata del programma ‘E la chiamano estate’, condotto da Federico Quaranta.

Benedetta Parodi, la notizia che fa tutti felici: “Finalmente la posso condividere con voi”