Per Benedetta Parodi è un periodo davvero intenso. La giornalista, conduttrice ed esperta di cucina è solita aggiornare il suo pubblico social. Su Instagram la sorella di Cristina ed ex colonna portante di ‘Cotto e mangiato’ conta quasi un milione di follower ed è a loro che ha subito raccontato l’inizio e la fine delle riprese della nuova edizione di ‘Bake Off Italia: dolci in forno’.

Da quanto trapelato sul canale social ufficiale di Real Time, sembrerebbe che la nuova edizione partirà a settembre prossimo. Così per un altro anno, la ‘zia Bene’, Ernest Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara continueranno a fare compagnia ai telespettatori. Ma c’è anche un nuovo arrivo nella grande famiglia di Bake Off: per la prima volta, Csaba Dalla Zorza, volto più che noto per tutti gli appassionati di ‘Cortesie per gli ospiti’, si aggiunge ai giudici. (Continua dopo la foto)















Ma per Benedetta Parodi, che dopo la fine delle riprese è partita immediatamente per le vacanze, in programma c’è anche un altro grande ritorno, quello a La7 dove dal 2011 al 2013 aveva condotto la striscia quotidiana I Menù di Benedetta. Dal 14 settembre infatti la giornalista condurrà sarà un nuovo spazio dedicato alla cucina dal titolo ‘Senti Chi Mangia’, dove la attendono nuove sfide ai fornelli. (Continua dopo la foto)















Non è finita qui. Come detto in questi giorni la sorella di Cristina Parodi è in ferie ma non dimentica di salutare e aggiornare i suoi fan. Così, poche ore fa e in collegamento dalla sua dimora vacanziera, non ha potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori una notizia che avrà fatto piacere a tutti. (Continua dopo le foto)











Praticamente Benedetta è inarrestabile. Non solo a settembre sarà al timone di un nuovo programma televisivo, oltre a vederla nella splendida location dove è registrato il suo ‘Bake Off’, ma tra pochissimi giorni uscirà anche il suo nuovo libro. L’ex colonna portante di ‘Cotto e Mangiato’ lo ha annunciato tramite un post e un’IG Stories: dal 14 settembre è possibile acquistare il suo nuovo libro. ‘Una poltrona in cucina’. La Parodi ha anche mostrato la copertina, scrivendo in didascalia “Finalmente posso condividerla con voi”.

