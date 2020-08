Miriam Leone, ex Miss Italia, è sicuramente una delle attrici più fascinose e di talento dello spettacolo italiano ma anche una tra le più riservate. Fino a qualche giorno fa, per esempio, il suo nuovo compagno non aveva un volto. Ci ha pensato la rivista Chi a mostrare le prime immagini di Paolo Carullo, imprenditore di grande successo con la passione per la musica.

I due sono stati immortalati dai paparazzi di Alfonso Signorini in barca. La coppia ha infatti deciso di trascorrere qualche momento di relax nell’Hotel Tremezzo, a Bellagio, sul lago di Como, ma ha trovato anche i paparazzi ad attenderli. Tra l’altro qualche mese fa, sempre il settimanale Chi aveva lanciato la notizia sulle imminenti nozze, ma l’attrice ed ex Miss Italia 2008 aveva prontamente smentito, confermando però l’esistenza di un uomo nella sua vita. (Continua dopo la foto)















“Miriam Leone, sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo – scriveva a maggio il noto magazine di cronaca rosa – C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”. Poco dopo, però, è arrivata la smentita della bella Miriam, che nel suo passato sentimentale è stata legata al tastierista del Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta, unico ‘fidanzato ufficiale’ di cui si ha certezza. (Continua dopo la foto)















Riservatissima, sì, ma anche molto attiva su Instagram. Miriam Leone ha oltre 1 milione di follower sempre pronti a riempirla di complimenti. È successo anche qualche giorno fa, quando ha condiviso uno scatto piuttosto audace, scelto per pubblicizzare un noto brand i orologi e lei, sensualissima, in prima piano, senza niente addosso (o almeno così sembra) e un viso totalmente al naturale, buca lo schermo con quel suo sguardo ammaliante. Tra i tanti, anche la sua amica e collega Laura Chiatti non manca di elogiarla: “Sei superlativa” le scrive. (Continua dopo foto e post)











Poco dopo, poi, eccola ma ben truccata e ovviamente sempre bellissima. Addio look acqua e sapone: Miriam Leone è la protagonista di un servizio fotografico per un noto brand di trucchi e lo scatto dal backstage ha fatto furore. Con una pelle che sembra di porcellana, ha una linea di eye-liner molto marcata e poi un dettaglio originale: dei puntini neri sotto gli occhi. “Basta uno sguardo”, la didascalia con tanto di tag dei suoi truccatori. E sotto, nemmeno a dirlo, like e complimenti a valanga.

