“Ecco il mio obiettivo…”. Gianni Sperti come non lo abbiamo mai visto: la foto social fa ‘boom’

Mentre si allunga la lista di vip contagiati in Costa Smeralda, Gianni Sperti ha voluto raccontare ‘l’altra Sardegna’. L’opinionista di “Uomini e Donne” si è fatto immortalare dal fotografo Simone Pilia mentre munge una vacca ad Arborea,

un paese immerso nel verde incontaminato dei boschi circostanti in provincia di Oristano, famoso proprio per la produzione lattiero-casearia.

Arborea infatti raccoglie circa il 90% del latte di vacca prodotto in Sardegna, per un volume annuo di circa 180 milioni di litri di latte, garantito in tutte le fasi della filiera produttiva, grazie all'attento controllo degli standard qualitativi. Gianni Sperti ha documentato in una serie di scatti la bellezza selvaggia dell'entroterra dell'Isola, lontana dal clamore e dei party vip della Costa Smeralda.















Proprio una foto ha sorpreso i suoi follower, perché il collega di Tina Cipollari si è mostrato come non l'avevamo mai visto, intento a mungere una mucca nel bel mezzo dell'entroterra sardo: "L'altra Sardegna. Tutto nasce dal mio desiderio incessante di vivere a contatto con la natura, con gli animali e di mangiare sano. Il mio obiettivo è sensibilizzare i giovani a continuare a coltivare anche la tradizione italiana, unica al mondo nei generi alimentari", ha scritto Gianni Sperti.















Tutti cercano di imitare i nostri prodotti, la mozzarella, la pizza, gli spaghetti, le numerose varietà di formaggi ma resteranno sempre delle imparagonabili imitazioni. Qui sono ad Arborea, patria del latte sardo. A proposito di latte, in Sardegna c'è l'unico latte (DI PECORA) in grado di produrre il famosissimo pecorino sardo. (Va bene così?)".









“Agevoliamo le aziende italiane e cerchiamo di mangiare i cibi italiani che sono di gran lunga qualitativamente superiori e sani. È stata una esperienza emozionante, mungere e sentire il latte caldo. Arborea adotta costantemente buone prassi per la tutela del territorio perché è solo rispettando l’ambiente e gli animali che riesce a garantire un futuro sostenibile alle generazioni di domani”, ha concluso l’opinionista di Uomini e Donne.

