“Nessuno ti vorrà più…”. Taylor Mega, il video è epico: il bikini è mini… ma la risposta all’hater è Mega!

Taylor Mega ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video super super aiutatemi a scrivere “super” hot. Contentissimi i suoi innumerevoli fan che nelle ultime ore hanno rischiato l’infarto compiendo un semplice movimento del dito aprendo il social più utilizzato degli ultimi tempi. Taylor Mega vanta un seguito importantissimo, ben 2,4 Milioni di follower affollano il suo profilo e la riempiono di like e complimenti sotto forma di commenti. Il video bollente condiviso dalla bionda più sexy che ci sia è di forte impatto: nella clip si vede l’influencer camminare ancheggiando in costume su per una scala. Nonostante la location sia pazzesca, l’inevitabile è pronto ad accadere, e ci vede tutti impossibilitati a non concentrarci unicamente sulla perfezione del suo lato b.

Bikini a perizoma rosso Valentino, anche se in questo caso forse l’aggettivo più calzante sarebbe “fuoco”, Taylor Mega stende i fan. Il video postato dalla frizzante influencer cattura di lei la sfaccettatura più sensuale, mentre è intenta a salire sinuosa delle scale di cui non ci ricordiamo neanche le fattezze. Il suo lato b è da Mega-panico. Sappiamo tutti che Taylor Mega ami provocare le masse, infatti, proprio a tal proposito, tra video provocanti e confessioni osé l’influencer ha concentrato su di sé l’attenzione di migliaia di followers su Instagram. Attenzioni non sempre produttive e positive: “Solo il cu*o fai vedere. Tanti poi invecchierai e nessuno ti vorrà.”, ha commentato un utente. Epica la risposta di Taylor. (Continua dopo le foto)





























Gli hater di qua non passano, parola di Taylo Mega: “Stai dicendo che una donna quando invecchia non va più bene? Solo un piccolo uomo (misogino) poteva fare un commento del genere!”. Questa la steccata dell’influencer, che per ferire non ha usato fronzoli alcuni. Ad oggi Taylor Mega è legata sentimentalmente al leader del gruppo trap Dark Polo Gang, Tony Effe, i due sembrano essere più assorbiti che mai dal loro amore. D’altronde meglio così, poiché la coppia è la cosiddetta “minestra riscaldata”, Taylor e Tony, infatti, sarebbero tornati insieme dopo un periodo di separazione. Tony Effe e Taylor Mega non hanno mai nascosto di amare un lifestyle di un certo livello di lusso estremo. Infatti basta dare un’occhiata al loro feed di Instagram in cui si sprecano gli scatti in location da urlo super esclusive. (Continua dopo le foto)









Da poco Taylor Mega ha annunciato il lancio del suo primo libro, intitolato La bambina non c’è più. A sorpresa arriva il libro di Taylor Mega, l’influencer più sovversiva che ci sia, attuale fidanzata del trapper Tony Effe. Ad annunciarlo la stessa ex concorrente dell’Isola dei Famosi che ad inizi agosto ha annunciato su Instagram la possibilità di poter fare il pre order. Nessuna anticipazione è stata svelata dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ma è certo che si racconterà approfonditamente, narrando la sua vita, soprattutto degli eccessi di cui spesso ha parlato in passato. Il libro è edito da Mondadori e uscirà ufficialmente il 15 settembre.

