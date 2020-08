Povero Gabriel Garko, truffato e gabbato da non si sa chi. L’attore dà vita a un duro sfogo sul suo ufficiale profilo di Instagram. L’attore 48enne è vittima di un profilo fake su Facebook. Scendendo nel dettaglio, il noto interprete italiano fa sapere che qualcuno ha creato un profilo falso utilizzando sia la sua foto che il suo nome. Una volta scoperto l’accaduto, Garko non è riuscito a trattenere la sua rabbia. Mostrando lo screenshot dell’account in questione, l’attore sbotta sui social e annuncia di essere pronto a denunciare. Addirittura più di una persona avrebbero minacciato l’attore.

Di fronte a questo duro sfogo, i fan dimostrano tutto il loro affetto nei suoi confronti, appoggiandolo in pieno. Sono davvero molti i profili fake che girano sui social e questo non può far infuriare le persone colpite. Questa volta è toccato anche a Gabriel Garko! Il 48enne ha ora deciso di prendere dei provvedimenti contro tale profilo. L’attore ammette che l’istinto l’avrebbe portato a iniziare questo sfogo con delle parolacce, ma ha comunque scelto di non scendere a questi livelli. Anche Gabriel Garko vittima di un profilo fake su Facebook. (Continua a leggere dopo la foto)















L’attore non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano e la decisione ormai l’ha presa: denuncerà il tutto. Uno sfogo forte quello condiviso in queste ore dal 48enne contro chi ha creato questo profilo fake con il suo nome e la sua foto: “Una persona, probabilmente lobotomizzata, e senza vita”. Pare che questo utente abbia oltrepassato ogni limite. (Continua a leggere dopo la foto)















Come dichiara Garko, avrebbe insultato e minacciato spacciandosi per lui. L’attore ci tiene a ribadire che quello da cui sta scrivendo è il suo unico profilo. Non solo, decide anche di condividere la foto del profilo fake. Infine, Gabriel augura a tutti una buona serata “tranne che al lobotomizzato”. L’attore aveva già rivelato, qualche giorno fa, di essere vittima di un profilo fake su Facebook. (Continua a leggere dopo la foto)











Oggi sceglie di riparlarne, poiché sarebbe stato addirittura minacciato di denuncia da più persone. Non è di certo la prima volta che capita un fatto del genere a volti noti del mondo dello spettacolo. Nel frattempo, chi sperava di poter vedere Garko entrare quest’anno nella Casa del Grande Fratello Vip deve farsene una ragione: lui stesso ha comunicato di non essere uno dei concorrenti della nuova edizione.

