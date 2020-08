“Fai schifo”. Belen Rodriguez umiliata sui social. La risposta però stavolta non si fa attendere

In questi giorni Belen Rodriguez è al centro della cronaca rosa per via del suo bacio con Antonino Spinalbese, la sua nuova fiamma. Dimenticati Stefano De Martino e Gianmaria Antinolfi, adesso sta cercando di ritrovare la serenità in ambito sentimentale. Serenità che però non sta trovando sui social network, visto che è stata attaccata duramente da alcuni hater. Non è ovviamente la prima volta che fa i conti con critiche e insulti, però questa volta ha reagito con un commento.

La donna preferisce non fare battibecchi su Instagram con gli utenti, ma la discussione ha toccato una parte di sé molto intima e quindi non è più riuscita a trattenersi. Ad essere messi in mezzo sono stati infatti suo figlio Santiago e il suo modo di essere madre. Su questi punti non transige assolutamente e allora ha perso del tutto la pazienza, rispondendo per le rime a quel messaggio. Una replica che è stata accolta con applausi dai suoi fan, increduli dinanzi a queste stoccate.















In una delle sue ultime immagini pubblicate su Instagram, la bellissima Belen si è infatti fatta vedere in intimo per sponsorizzare un famoso brand del settore. A quel punto è intervenuto questo follower che ha messo in dubbio la sua bravura di mamma. Questo il messaggio che ha scatenato un putiferio: "Che schifo, chissà tuo figlio quando crescerà cosa penserà di te". La Rodriguez non ci ha visto più ed ha immediatamente scritto una risposta che resterà impressa nella mente dell'utente.















La showgirl ha detto: "Santiago penserà che sono una madre figa e in gamba! Chissà i tuoi cosa penseranno che passi le giornate a scrivere minc…te". Dunque, questo post dell'hater le ha dato davvero molto fastidio. Lei accetta praticamente tutto, anche le critiche sul suo fisico o su alcuni suoi modi di fare. Ma aver inserito Santiago in questa discussione l'ha fatta imbestialire e siamo convinti che reagirà anche in futuro, se dovessero esserci episodi simili. Una Belen più furente che mai.









La Rodriguez e Spinalbese, che lavora come hairstylist, sono stati paparazzati dal settimanale ‘Vero’, che ha dunque pubblicato l’immagine. La loro apparizione insieme è avvenuta nella città di Milano, dove si sono incontrati con altri amici tra il ‘Caffè Radetzki’ e il ristorante argentino ‘El Porteno’. Belen e Spinalbese si scambiano abbracci e si lasciano andare a delle effusioni davvero molto bollenti.

