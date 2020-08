“Ma ti sei bevuto il cervello?”. Francesco Facchinetti demolito. L’argomento è serio e non accettano passi falsi da lui

Sono mesi che vip di ogni genere si pronunciano dicendo la propria sul Coronavirus per mezzo social. Lo hanno fatto in tutti i modi, schierandosi dalla parte del lockdown, incoraggiando la gente a restare in casa, donando tanti soldi alla ricerca, alla produzione di presidi sanitari, ai reparti di terapia intensiva. Ebbene, non è ancora finita qua, perché proprio nelle ultime ore un altro Vip ha voluto condividere su Instagram il suo punto di vista sulla questione Covid. Stiamo parlando di Francesco Facchinetti, che parlando dell’emergenza Coronavirus sui social ci ha offerto i suoi personali spunti di riflessione. Il suo ragionamento è partito da una semplice domanda: “Fa più vittime il Coronavirus o il lockdown?”, si chiede il figlio di Roby Facchinetti.

Francesco Facchinetti, il capitano uncino, ha postato un vide su Instagram in cui spiega: “Tutti parlano sui social, sembra un gigantesco bar, ma nessuno si fa la vera domanda: moriamo di più per colpa del virus o perché, non uscendo di casa, non generiamo soldi, la nostra famiglia muore di fame e ci suicidiamo per la depressione? Fa più vittime il Covid o la chiusura? Non bisognerebbe scegliere tra le due cose, non si può giocare con la vita delle persone. Ho una soluzione: ce la deve dare lo Stato, molto veloce a recuperare i soldi dei contribuenti, ma deve essere ancora più veloce, intelligente e arguto nel capire dove c’è bisogno di aiuto”. (Continua dopo le foto)





























Il figlio di Roby Facchinetti conclude dicendo: “Quando finiranno le casse integrazioni ci saranno licenziamenti, le aziende falliranno e dobbiamo dare la possibilità alle persone di vivere, lo Stato deve intervenire”. Al ragionamento di Francesco Facchinetti si sono aggiunti i commenti dei suoi follower, tra cui ne sono spiccati tre in particolare. “Francesco, ma ti sei bevuto il cervello? Ammesso e concesso che l’economia è un problema serio, ma la vita delle persone forse è ben più grave! Prova a fare quella domanda alle persone che hanno avuto un padre, un nonno, una madre, una zia, un amico, un collega , che sono morti per il Coronavirus. Dai Francesco, almeno tu, in questa società dove gente di improbabile popolarità dà opinioni senza collegare cervello e bocca, distinguiti”. (Continua dopo le foto)









Un altro utente chiede a Facchinetti Jr dove fosse la primavera scorsa. “Francesco dove eri nei mesi di Marzo Aprile Maggio quando negli ospedali lombardi non ci si poteva andare perché pieni di ammalati di Covid 19 con le T.I. altrettanto piene…più di 16mila morti e quasi 100mila contagiati e solo in Lombardia. Questi sono numeri reali, certi. I tuoi numeri invece sono ipotetici basati su opinione legittima ma priva di fondamento”. Qualcun altro invece pare dargli ragione: “Bella domanda la tua …. e comunque io sono vittima come tanti italiani di quello che è successo causa Covid !!! Il bar dove lavoravo ha chiuso io sono rimasta senza lavoro sono sola ho 3 figli sono in disoccupazione da marzo e la disoccupazione è arrivata solo 2 volte siamo alla carità con poche prospettive di trovare lavoro”.

