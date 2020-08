Una decisione arrivata all’improvviso, maturata da tempo e ufficializzata solo ora. Chiara Ferragni lo ha detto chiaramente in una storia su Instagram tra perplessità e favore dei fan. Dopo Clio Make Up anche Chiara Ferragni lascia definitivamente gli Usa. L’influencer, 33 anni, ha confessato nelle sue stories Instagram che sta vendendo la sua villa di Los Angeles. Non solo, il figlio Leone crescerà come un europeo.

Chiara vuole comprare una casa per le vacanze non troppo distante da Milano, ormai la sua vita è in Italia. Non è solo una questione immobiliare, la Ferragni vuole che il figlio Leone, avuto dal rapper Fedez, cresca come un cittadino europeo.La Ferragni ammette di essere stata benissimo in America, un paese che ha contributo a realizzare i suoi sogni, ma adesso non è più così. L’imprenditrice digitale ha deciso di liberarsi della casa in cui stava quando ha conosciuto Fedez, dove ha trascorso gli ultimi mesi di gravidanza e dove il figlio ha vissuto i primi mesi di vita. Una scelta drastica, ma non un addio. Continua dopo la foto















Chiara non esclude di tornare in America, ma per brevi periodi e in una casa in affitto. Leone crescerà in Italia, parlerà inglese, ma avrà una formazione europea. Chiara Ferragni nasce il 7 maggio del 1987 a Cremona, prima di tre figlie. Le sorelle Francesca e Valentina hanno rispettivamente due e cinque anni meno di lei. Dopo avere completato gli studi superiori, Chiara si iscrive all’Università Bocconi di Milano. Continua dopo la foto















Deve la sua fama alle sue attività legate alla moda, campo in cui lavora come modella e come fashion blogger. Nel 2017, il giorno prima che Chiara compia 30 anni, il cantante le chiede di sposarlo con una proposta di matrimonio organizzata nel corso di un suo concerto, a Verona. Chiara Ferragni, emozionatissima, accetta. Continua dopo la foto











Nel mese di luglio raggiunge la cifra di 10 milioni di follower su Instagram, diventando la celebrità italiana più seguita al mondo. Nell’estate del 2019 (superata la quota di 17 milioni di follower) viene realizzato “Chiara Ferragni – Unposted”, un film documentario sulla sua vita. La regista è Elisa Amoruso, prodotto da MeMo Films con Rai Cinema, il lavoro viene presentato nella Selezione ufficiale – Sezione Sconfini durante la 76ª Mostra di Venezia. Arriva nelle sale italiane come evento speciale tra il 17 e il 19 settembre. L’estate dell’anno successivo, alla fine del mese di giugno 2020, vede Chiara Ferragni collaborare a una canzone (e al relativo videoclip) di Baby K: il brano si intitola Non mi basta più.

Ti potrebbe interessare: Si allarga il focolaio a Roma: i contagi salgono. Tutti di ritorno da vacanze in Italia