Sempre pazzesca Elettra Lamborghini che fa scatenare il suo Lato B. E se il twerking fosse una disciplina olimpionica, l’ereditiera, influencer nonché cantante latin-trap-trash sarebbe sicuramente in lizza per una medaglia. Non ci credete? Provate a spulciare, quando avete un momento libero, sulla pagina Instagram della giunonica ed esplosiva autrice di La Isla, tormentone estivo tra i più ascoltati di questa stagione. Per la precisione, tra le decine di Storie che Elettra ama condividere quotidianamente con i suoi fan.

Tante tantissime al giorno e a volte capita di imbattersi in video come questo. La Lamborghini, nella stanza di hotel, che si esercita a twerkare dimostrando una notevolissima, per certi versi sconcertante, “indipendenza di glutei”. Oro sicuro. Annullati i concerti, per Elettra Lamborghini è tempo di concentrarsi sull’imminente matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)















La nipote ed erede di Ferruccio Lamborghini, affermato costruttore di macchine agricole che nel 1963, in seguito a una lite con Enzo Ferrari, fondò l’omonima casa automobilistica divenuta simbolo del lusso italiano nel mondo, a settembre convolerà a nozze con il compagno Nick van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack, famoso dj e produttore musicale. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo indiscrezioni, i due – che sono insieme da circa due anni e si sono fidanzati ufficialmente il 24 dicembre 2019 – si scambieranno la promessa domenica 6 settembre. E proprio in queste ore, la bolognese ha mostrato ai suoi fan (sei milioni di follower su Instagram) le partecipazioni da recapitare agli invitati. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sono bellissime” racconta in una storia di Instagram senza svelare troppi dettagli. A ‘spoilerare’ qualche particolare interessante sulle nozze dell’anno è stato Enzo Miccio, il wedding planner delle star e anche dell’ereditiera. “Sarà un matrimonio che certamente stupirà. Elettra è una ragazza semplice e solare. Quindi sobrietà ed eleganza senza effetti speciali” dice Miccio.

