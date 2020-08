Soffia sulle candeline, fuori le ‘bombe’. Il compleanno di Diletta Leotta finisce ‘chiacchierato’

Diletta Leotta ha fatto letteralmente delirare i propri fan su Instagram. La bella conduttrice ha appena compiuto 29 anni, per l’occasione ha condiviso una fotografia che la immortala durante il gesto di spegnere le candeline. Possiamo immaginare tutti cosa accada con un seno prosperoso come il suo, quando ci si china in avanti con il busto per qualsiasi motivo. È accaduto così quello che tutti noi ci aspettavamo, il décolleté è stato catturato in bella mostra dall’obiettivo. Chissà quale desiderio avrà espresso Diletta Leotta mentre soffiava sulle candeline alla sua festa di compleanno, questo particolare non ci è dato sapere, l’unica cosa di cui siamo certi è che la Dile sia bellissima! Stretta stretta in un abitino color oro, brilla come non mai e compie un importante passo verso un’età splendida.

La foto condivisa su Instagram, in cui Diletta Leotta vanta un seguito di più di 6 milioni di follower, ha collezionato numerosissimi like e commenti da parte dei suoi fedelissimi fan. Otre a notare gli auguri di amici Vip e dei suoi ammiratori, sotto al post fotografico si leggono tantissimi riferimenti alle bellissime forme della conduttrice. I commenti si susseguono copiosi: "29 anni che ci fai pati'!" o "Auguroni dea del calcio". Non mancano di certo battute sulla postura assunta da Diletta per soffiare sulle candeline: "Quel momento del compleanno in cui tutti guardano le candeline", oppure "Una torta e due bomboloni". Tutto ciò seguito da riferimenti alla smorfia napoletana: "Giochiamoci i numeri: 90 la posizione, 29 e 2 le bombe".





























Una festa fra amici quella organizzata per i 29 anni di Diletta Leotta, a quanto pare ufficialmente single dopo la fine della sua relazione con Daniele Scardina. Compagno di quarantena da coronavirus: “La storia tra me e Daniele – aveva spiegato la Leotta in un’intervista – è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”. Diletta Leotta, l’effetto delle sue curve lo spiega così: “Secondo me è un effetto collaterale, è la mia fisicità che mi rende così, non sono le foto. Anzi, non credo di mettere foto sexy, ma se hai un certo fisico risulti sexy anche in pigiama.”. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram 29 ❤️🎂 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 16 Ago 2020 alle ore 6:44 PDT

“Amo prendermi rischi, nel lavoro e nella vita sentimentale. Da piccola ero razionale e inquadrata, adesso sono più spericolata.” Per quanto riguarda le colleghe del mondo della televisione Diletta Leotta ha sempre speso parole gentili d’ammirazione: “Mi piacciono il modo empatico in cui Antonella Clerici arriva al pubblico, la grinta di Simona Ventura, la serietà di Ilaria D’Amico. L’ironia di Belen e poi Alessia Marcuzzi: quando conduceva “Colpo di fulmine” mi faceva impazzire, speriamo che rifacciano quel programma. Belen ha una sensualità e una femminilità che io me le sogno la notte, sono più maschiaccio. E poi lei è una showgirl, io una conduttrice, facciamo cose diverse.”

