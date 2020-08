Tremendo lutto per Donald Trump, la notizia è arrivata poco fa: “il mio cuore è pieno di dolore”

Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia del Presidente Donald Trump. Si spegne per sempre all’età di 71 anni Robert Trump, il fratello più giovane di Donald. L’uomo avrebbe compiuto 72 anni il prossimo 26 agosto. Lo ha annunciato in una nota lo stesso presidente degli Stati Uniti. Solo alcuni giorni fa i media locali avevano informato la comunità delle condizioni gravi di salute che avevano portato al ricovero di Robert presso l’ospedale di New York.

"E' con il cuore pesante che informo che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace questa notte. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Ci mancherà molto, ma ci incontreremo di nuovo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre. Robert, ti voglio bene, riposa in pace". Così il Presidente Donald Trump scrive in una nota ufficiale.















"Un periodo difficile", ne aveva parlato così alla stampa il Presidente, che solo pochi giorni fa aveva potuto comprendere da sè che le condizioni di salute del fratello stava decisamente peggiorando, non promettendo per il meglio. Poi discrezione e nessun dettaglio in più. Robert Trump, nato nel 1948, legato al fratello da sempre e pronto a difenderlo in ogni circostanza.















Come è accaduto con la nipote Mary Trump, portata persino in tribunale, per evitare che si potesse procedere nella pubblicazione di "Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo" e salvare così l'immagine pubblica del fratello. Dalle pagine del New York Times, che riporta la testimonianza di un amico di famiglia, si apprende che Robert assumeva anticoagulanti già da diverso tempo.









Infatti in seguito a una grave caduta, l’uomo era spesso soggetto ad andare incontro a una serie di emorragie cerebrali. Ed è dalla Cnn, poi, la notizia del ricovero. Pare, infatti, che il fratello minore del Presidente non fosse neanche in grado di parlare al telefono. E nell’ospedale di New York, Robert spegne per sempre i suoi occhi, lasciando nel cuore dei familiari un vuoto incolmabile.

