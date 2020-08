Ilaria D’Amico ha da poco annunciato il suo addio al calcio. Dopo ben 23 anni, per la giornalista e conduttrice sportiva è arrivato il momento di cambiare. Di “voltare pagina”, come spiega lei in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Con la fine della Champions volterò pagina – ha spiegato – con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla”, Dopo tanto tempo, la D’Amico sente quindi il bisogno di cambiare, esplorare nuovi ambiti e rimettersi in gioco. Il suo percorso in quel settore sente di averlo concluso, di aver dato e preso quanto poteva. E il suo Gigi Buffon è con lei: “Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”, ha aggiunto la D’Amico. (Continua dopo la foto)















È ovviamente con lui che Ilaria D’Amico sta trascorrendo le vacanze ma nelle ultime ore è finita nel mirino degli hater per uno scatto di famiglia che la immortala felice e divertita col compagno, il figlio Leopoldo Mattia e i figli di lui, David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio del portiere con Alena Seredova. Il settimanale Gente ha ricondiviso su Instagram quel bel ritratto ma sono volate aspre critiche per la giornalista. (Continua dopo la foto)















“Dopo l’eliminazione della sua Juventus dalla Champions League, – si legge sull’account Instagram di Gente – Gigi Buffon si sta godendo qualche giorno di vacanza prima di ricominciare la preparazione in vista della prossima stagione calcistica, al via il 19 settembre. Il senatore bianconero è sulla riva di un torrente, tra la Liguria e la Toscana, con la compagna Ilaria D’Amico e i tre figli: Leopoldo Mattia, 4 anni, avuto dalla conduttrice Sky, David Lee, 10, e Louis Thomas, 12, nati dalle nozze con l’ex moglie Alena Seredova”. (Continua dopo foto e post)











Ma a molti la descrizione dei 3 ragazzini in foto non sembra corrispondere alla realtà. E Ilaria D’Amico è stata presa di mira dai fan di Alena Seredova. “Dei figli di Buffon si vedono solo due, – sostiene uno – l’altro abbracciato alla D’Amico è il figlio di lei con un altro. Non l’ho mai vista abbracciata ad un figlio di lui e della Seredova”, “Alena tutta la vita” e “E mi sembrava strano che lei abbracciasse il figlio della Seredova”.

