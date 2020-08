Per Sonia Bruganelli non c’è pace tutto l’anno, ma è soprattutto d’estate che i suoi hater si scatenano. Basta una semplice foto a catapultare Lady Bonolis nella bufera e l’accusa, ormai da anni, è sempre la stessa: l’ostentazione del lusso. Cosa è successo adesso? Sonia, che sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia in Sardegna, ha pubblicato sul suo profilo Instagram in cui appare serena e felice insieme a un gruppo di amiche.

“Le donne che parlano tanto sono un luogo comune ormai superato”, la didascalia con cui la moglie del conduttore che, al contrario, è amatissimo dal pubblico accompagna il post. Ecco, questo scatto ha provocato una rabbia incontrollata da parte dei follower. Il motivo in realtà non è tanto nella foto in sé, ma nella cosiddetta ‘localizzazione’ che si nota proprio sopra al post. (Continua dopo la foto)















La foto è stata scattata in Sardegna, in un albergo a 5 stelle di Porto Cervo, su di un terrazzo in cui la Bruganelli sta godendo qualche chiacchiera con due amiche. Un pezzo di quotidianità, insomma. E, come sempre, tra i commenti ci sono i fan che apprezzano ma tanti altri non perdono occasione di attaccarla o di bombardarla di domande. (Continua dopo la foto)















“Una semplice curiosità. Perché specificare che l’hotel è a cinque stelle e che per di più si trova a Porto Cervo? Nulla in contrario, però a volte un po’ di umiltà non ti farebbe male”, commenta pesantemente uno dei suoi utenti. Ma non è mica finita qui. “Ma con la tua becera prosopopea non ti puoi accontentare di un albergo a 5 stelle. Io almeno avrei chiesto uno a sei stelle”, aggiunge un altro. (Continua dopo foto e post)











E il ‘massacro’ continua: “Come al solito. Non ti smentisci mai. Devi sempre ostentare la tua ricchezza”, si legge ancora. “Vorrei essere una mosca per ascoltare i vostri discorsi beceri”. Leggendo i commenti, sono molti gli utenti parlano di invidia o semplicemente di attacchi ingiustificati a una persona che può permettersi questo stile di vita ma sta di fatto che stavolta Sonia non è intervenuta durante lo scambio di accuse.

