Mara Venier, estate felice e in famiglia ma con un altro imprevisto. Solo 2 mesi fa la ‘Zia’ della tv era caduta durante una puntata di Domenica In rompendosi il piede e appena pochi giorni fa aveva ripreso a camminare normalmente. Poi un altro piccolo incidente domestico: “Ci sono ricaduta, l’altra gamba. Ho messo il ghiaccio, per fortuna niente di fratturato, mi è andata bene.

È stata una bella botta. Mi devo proprio fare benedire ragazzi", ha fatto sapere la conduttrice 69enne veneta (compirà 70 anni il prossimo ottobre). In questo periodo Mara si trova in Versilia con familiari e amici, dove sta trascorrendo le vacanze in attesa della ripresa della stagione. Nel frattempo, come d'abitudine, si tiene in contatto coi fan attraverso Instagram, dove non manca di postare anche scatti privati.















Da anni Mara Venier è legata a Nicola Carraro, ex produttore oggi 78enne con cui a giugno scorso ha festeggiato 14 anni di matrimonio. A fine estate Mara e Nicola hanno in progetto le nozze bis ma la 'zia' ha anche una bellissima famiglia grazie a due dei suoi precedenti partner, entrambi attori e ormai scomparsi. Il primo è stato Francesco Ferracini, padre di Elisabetta, che è classe 1968; il secondo Pier Paolo Capponi che era il padre di Paolo, nato nel 1975.















Entrambi i suoi figli hanno reso la padrona di casa di Domenica In la nonna più felice del mondo e, anche ultimamente, non è raro imbattersi in teneri scatti della Venier in compagnia dei nipoti Giulio Longari e Claudio Capponi. La famiglia di Mara è bella e unita e lo dimostra l'ultimo scatto social condiviso dalla conduttrice che la ritrae insieme al marito, i figli e i rispettivi compagni. C'è anche il maggiore dei suoi nipoti, Giulio, mentre il piccolo Claudio Capponi era già a dormire.











“Noi, la mia famiglia. manca Iaio che dorme già”, ha commentato nella didascalia dello scatto di famiglia la zia Mara. Nemmeno a dirlo, sotto si è scatenata una pioggia di like e di complimenti per la foto: “Una famiglia di grande bellezza, soprattutto umana”, si legge. E ancora: “Si vede quanto siete felici insieme, complimenti!”, “Tutti stupendi, brava Mara sei una donna meravigliosa!”, “Fantastici, buone vacanze!”.

