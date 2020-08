Sossio Aruta è tornato protagonista del gossip di recente. L’ex cavaliere di UeD e la sua dolce metà, Ursula Bennardo, per via dell’emergenza sanitaria hanno dovuto aspettare un po’ per battezzare la figlia Bianca ma appena è stato possibile hanno regalato alla piccola frutto del loro amore “un giorno indimenticabile”.

A quasi un mese dalla celebrazione, i due ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island hanno coinvolto anche i loro numerosissimi fan pubblicando l’album di foto in cui la famiglia è riunita per l’occasione. E naturalmente è stato subito boom di like e di complimenti per la piccola Bianca. Ora un nuovo scatto social che ha fatto impazzire i fan. Ma questa volta arriva da un altro volto noto del dating show di Maria De Filippi, l’ex tronista ed ex di Serena Enardu Giovanni Conversano. (Continua dopo la foto)















Giovanni Conversano, 41 anni, e Sossio Aruta, 49, si sono rincontrati 14 anni dopo l’esperienza televisiva vissuta insieme Campioni – Il Sogno, andato in onda su Italia Uno nel 2005. Da allora sono cambiate molte cose per i due che hanno poi raggiunto la notorietà grazie a Uomini e Donne. Conversano ha partecipato nel 2007 e anche di recente è intervenuto sul suo precedente legame con Serena Enardu; Aruta invece è diventato uno dei personaggi più discussi e amati del Trono Over, dove ha incontrato Ursula. (Continua dopo la foto)















Ora, dopo tanti anni, Sossio e Giovanni si sono ritrovati nel comune pugliese di Sannicola. L’occasione è stata fornita dalla manifestazione “Vivi Sannicola Galà”, evento programmato per la serata del 12 agosto 2020. A presentare l’appuntamento è stato proprio Conversano, mentre Aruta era uno degli ospiti. Ma prima di dare inizio all’evento, selfie di rito poi pubblicato su Instagram. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 14 anni dopo ❤ @sossioarutaofficial #campioniilsogno Un post condiviso da Giovanni Conversano (@giovanniconversanoreal) in data: 12 Ago 2020 alle ore 12:42 PDT



“14 anni dopo”, scrive Giovanni Conversano sotto alla foto con Sossio che scatena subito l’effetto nostalgia e porta la mente a Campioni, quando entrambi lottavano per il team di Ciccio Graziani. Boom di like e di cuori. All’epoca Conversano aveva 27 anni, Aruta 35. Oggi sono entrambi felici e realizzati dal punto di vista sentimentale. Sossio è felice al fianco di Ursula che come detto l’ha reso papà di Bianca; Giovanni è invece legato a Giada Pezzaioli, dalla quale ha avuto un figlio, Enea, e con cui presto assaporerà la gioia di diventare di nuovo genitore.

“Berlusconi il primo uomo”. Bomba su Francesca Pascale: “Nessuno sa una cosa, lo hanno fatto di nascosto”