Emma Marrone in lutto. Il triste annuncio poco fa: “Ho il cuore spezzato in due”

Emma Marrone è una delle cantanti più amate. Da quando anni fa ha vinto Amici di Maria De Filippi si è imposta sulla scena musicale italiana collezionando un successo dietro l’altro. Con la sua voce da brividi ma anche con la sua schiettezza, semplicità e genuinità, Emma ha conquistato l’affetto e la stima di tantissimi fan, pronti a sostenerla in tutto e per tutto.

Con il suo pubblico la cantante salentina ha un rapporto più che aperto e sempre senza filtri. Basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram, che è seguito da oltre 4 milioni e mezzo di follower con cui Emma condivide praticamente tutto della sua vita. Cose belle e cose brutte, traguardi importanti e sfoghi. Emma è molto attiva sulla sua pagina social ufficiale ed è lì che spesso racconta quello che le succede.















Sempre su Instagram Emma non manca di annunciare progetti e novità che riguardano il suo lavoro, come l'uscita di singoli e album e, proprio ultimamente, la nuova avventura da giudice di X Factor che sta per iniziare. Ma non mancano annunci tristi. Tempo fa, per esempio, la cantante annunciò sempre a mezzo social di dover affrontare un delicato problema di salute.















Poi, nelle settimane successive, Emma ha tenuto tutti informati su come si stava evolvendo la situazione raccontando via via i miglioramenti fino alla visita di controllo per cui lei e praticamente tutta Italia ha esultato. Nelle ultime ore Emma ha condiviso col suo esercito di fan una brutta notizia: è stata colpita da un lutto. Tra le Storie di Instagram ha infatti dato il suo ultimo saluto a una ragazza di nome Antonella, ritratta con lei nella foto.











“Ciao piccoletta mia – ha scritto Emma Marrone nella Storia condivisa poche ore fa accanto a una foto in cui sorride felice insieme alla giovane – Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso. Ho il cuore spezzato in due. Proteggici da lassù. Ti voglio bene Antonella”, ha concluso la cantante, che ha ricordato la ragazza, probabilmente una sua fan, scomparsa. Alla vista di questo triste annuncio, i suoi follower si sono di sicuro uniti al suo dolore.

