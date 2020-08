Ormai per Aurora Ramazzotti il body positive è diventato un chiodo fisso. In questa calda estate 2020 la figlia di Eros e Michelle Hunziker continua infatti la sua battaglia contro i filtri, Photoshop e le foto modificate e troppo irreali sui social. Una ‘moda’, quella che vuole le persone praticamente tutte uguali, con labbra carnose, zigomi alti e zero imperfezioni, molto comune tra i volti noti e non che Aurora ha deciso di sfatare.

E non è la sola ad aver iniziato questa crociata che in questi ultimi giorni ha per esempio visto protagoniste anche Chiara Ferragni e sua sorella Francesca, la prima contro la cellulite e la seconda contro le smagliature. Ma tornando alla giovane Ramazzotti, non molto tempo fa aveva pubblicato una foto in cui mostrava l'acne sul volto accompagnando l'immagine con una lunga didascalia.















Nel post Aurora rivelava tutto il suo coraggio nel farsi vedere senza filtri, nell'esporsi per diventare un esempio per molte ragazze giovani che vivono quell'inestetismo della pelle con difficoltà: "Per postare una foto così, come l'hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere 'umani' spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati".















Un post, questo, che aveva subito raccolto il plauso dei fan e anche quello dei suoi famosi genitori. Ora, a distanza di qualche settimana, Aurora Ramazzotti è tornata sulla questione chiedendosi se siano davvero necessari i filtri sui social che cambiano completamente i tratti del volto e se non è più bello e interessante un volto più naturale. Ormai paladina del body positivity, ha condiviso tra le sue Storie di Instagram due immagini di se stessa.











Due foto, dunque. Una specie di prima e dopo’ in cui Aurora Ramazzotti dapprima appare con il volto modificato dai filtri e scrive, a caratteri cubitali, il suo “basta” ai filtri troppo eccessivi, che in pratica cambiano i connotati; nella seconda immagine la primogenita di Eros e Michelle appare invece al naturale con sorriso smagliante e cappellino e stavolta scrive: “Così meglio”. Meglio sì un viso reale, vero, rispetto a uno artefatto. Brava!

