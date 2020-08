“Ma i capelli?!”. Romina Power sorprende tutti, i suoi fan non la riconoscono

Romina Power ha pubblicato su Instagram una foto bellissima. Con immenso gaudio dei suoi fan ha condiviso uno scatto risalente a quando era giovanissima e con i capelli cortissimi. Al contrario di quando è diventata grande, perché poi negli anni successivi la bella Romina Power ha creato un indotto di riconoscibilità attorno ai suoi liscissimi capelli lunghi. Moltissimi dei suoi follower su Instagram (ne ha davvero tanti, ben 208Mila), hanno stentato a riconoscerla. Effettivamente c’è da dire che questo taglio alla garconne rende la ex moglie di Al Bano davvero irriconoscibile. Giovanissima, con le lentiggini e i capelli corti: Romina Power era davvero stupenda.

Anche adesso si difende super bene. Da anni la sua acconciatura tipo è data da una lunga chioma liscia, motivo per cui tanti dei suoi seguaci sul social hanno davvero dovuto fare un gran sforzo di immaginazione per identificarla con la ragazza della foto. Nonostante lo sforzo dei fan per riconoscerla in foto, alla sempiterna Romina Power non sono certamente mancati i complimenti sotto forma di like e commenti sotto al post. In tantissimi sono accorsi per lodare la bellezza della cantante, che oggi ha la bellezza di 68 anni. Romina ha trascorso la quarantena per l'emergenza Coronavirus nella tenuta di Cellino San Marco.





























Dunque Romina Power ha trascorso il lockdown per l’emergenza covid, nella tenuta di Cellino San Marco, mentre in una casa poco distante dalla sua c’erano l’ex marito, Al Bano Carrisi, e la sua attuale compagna, Loredana Lecciso. Come noto ai più, tra Romina e Loredana non sarebbe mai scattata alcuna simpatia. Romina Power ha avuto ben 4 figli con Al Bano, infatti proprio in occasione del lockdown a farle compagnia è sempre stato sempre presente Yari, l’unico figlio maschio tra i 4 che hanno sfornato i due. Tra Romina Power e Al Bano, ad oggi, intercorrerebbe un rapporto di pace e serenità, volto al loro lavoro in ambito musicale, infatti il cantante pugliese sarebbe felice e contento nella sua love story con Loredana Lecciso. (Continua dopo le foto)









The poem is by Frances Ellen Watkins Harper

Romina Power è una donna forte e indipendente, in un’intervista a corriere.it, ha specificato un concetto davvero importante e ultra moderno: “Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un presentatore annunciava ‘Al Bano e Romina’ io aggiungevo sempre ‘Power'”. Oltre a ciò, la cantante ha raccontato di un grande sogno che racchiude dentro da sempre, qualcosa a cui si dedicherebbe se tornasse indietro: “Nessuno fa niente da solo, siamo tutti interdipendenti. Se potessi tornare indietro, però, studierei regia e farei prevalentemente quello. È bellissimo dare vita a una storia con immagini, parole e musica, e condividerlo. È più completo che recitare. In collegio, a 11-12 anni, scrivevo opere che dirigevo sul palco”.

