Paura in mare per Chiara Ferragni: è successo tutto all’improvviso. Il video di quei momenti

Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale più famosa del mondo, ma non per questo è esente dalle disavventure, anzi, esattamente come tutti noi non imprenditori digitali più famosi del mondo, qualche volta incappa in qualche vicissitudine. Proprio ieri, ne ha vissuta una piuttosto “toccante”, per così dire. Chiara Ferragni ha avuto una piccola disavventura in barca, che l’ha posta in una posizione di panico sicuramente non indifferente. L’imprenditrice digitale, è reduce da una lunga vacanza in Puglia trascorsa in compagnia di Fedez e del piccolo Leone, giorni sereni e spensierati passati tra lezioni di cucina e di taranta.

Adesso Chiara Ferragni ha lasciato il ridente Salento e sta continuando a visitare altre località italiane per godersi un altro po' di estate in pieno relax. in questi giorni i Ferragnez sono partiti alla conquista della Sardegna, con precisione a La Maddalena, località nota per le sue acque favolose. Le loro vacanze vengono ovviamente super fotografate e condivise con tutti i loro follower, come sempre, del resto. In questo modo tutti noi follower possono essere sempre al corrente di dove si trovi e cosa stia facendo Chiara Ferragni, ma anche Fedez e il biondissimo Leone.





























Chiara Ferragni ci sta rendendo super partecipi delle sue vacanze estive, per esempio adesso sappiamo che l'imprenditrice digitale si trova a La Maddalena, in Sardegna. Ha condiviso molte foto scattate a Cala Coticcio in compagnia dei soliti amici Veronica Ferraro, Filippo Fiora, Francesca Capelli, Manuele Mameli e Martina Maccherone. Chiara non ha ma risparmiato ai fan la sua felicità disarmante, il suo ottimismo e la sua positività. Per quanto riguarda la vicissitudine di ieri pomeriggio che l'ha vista protagonista, forse, un po' di panico dalle sue storie è trapelato. Nessuno sulla faccia della terra avrebbe mai potuto immaginare che in tarda serata Chiara Ferragni e co, sarebbero stati protagonisti di una piccola vicissitudine in barca. Vediamo insieme cos'è accaduto all'imprenditrice digitale più famosa che ci sia.









Visualizza questo post su Instagram Titanic 2020 by @trash_italiano ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 11 Ago 2020 alle ore 12:48 PDT

La vicissitudine capitata in barca a Chiara Ferragni e ad alcuni suoi amici, non è stata poi tanto leggera, soprattutto a giudicare dagli occhi sgranati della Ferragni. La bionda imprenditrice ha condiviso su Instagram una clip molto breve in cui spiega come la barca su cui si stavano spostando si sia rotta improvvisamente. Proprio come un moderno Titanic, la barca della Ferry ha cominciato ad imbarcare acqua mentre lei e i suoi amici stavano rientrando verso Olbia. Chiara Ferragni è sempre super ironica, infatti ha stemperato la tensione di quanto accaduto inserendo nel video pubblicato su Instagram alcune parti dell’affondamento del Titanic. Il risultato? una sequenza di immagini davvero tanto trash. I fan sono andati tutti in paranoia per lei mostrandole la loro apprenzione mediante infiniti messaggi in privato e commenti in generale. Ma anche questa volta Chiara è riuscita a trasmettere positività ed ottimismo, travolgendo di simpatia e buon umore tutti i suoi fan.

