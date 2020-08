Antonella Clerici irriconoscibile. Fan scatenati per l’ultima foto social (e la sua nuova ‘versione’)

In una calda, caldissima, rovente Estate 2020, reduce da un lockdown senza eguali Antonella Clerici si dondola fra una pubblicazione su Instagram ed una su Facebook, scrivendo delle autentiche perle di saggezza che non si può far a meno di assimilare e custodire come gemme preziose. Antonella Clerici delizia i suoi fan su Instagram con svariate foto di sé stessa, scatti che descrivono la sua routine e che sprizzano allegria da tutti i pori. “Sorridi e la vita ti sorriderà #pensieridagosto #serenita’ #equilibrio” questa la didascalia che ha scritto Antonella a corredo dell’ultimo post condiviso sul social network più utilizzato del mondo, Instagram.

L'ultimo post condiviso da Antonella Clerici su Instagram, ha fatto incetta di commenti spassosi e complimentosi volti nei confronti della presentatrice. I suoi fan infatti sono pazzi di lei, e non si risparmiano mai dal dimostrarglielo, proprio fortunata. Nello scatto condiviso dalla nota conduttrice, sul proprio profilo Instagram, è immortalata lei, bella, sorridente e con gli occhiali uguali a quelli di Harry Potter (peccato non esista una magia in grado di farli andare fuori produzione)… sicuramente irriconoscibile: vedere per credere.





























Tutti i follower più affezionati adAntonella Clerici, hanno super gradito la sua ultima foto caricata su Instagram, commenti su commenti e like su like, tutti d’accordo all’unanimità: Antonella è bella anche se un po’ diversa dal solito. Ma diversa in che senso? Appare sorridente, serena ed equilibrata, proprio come gli hashtag da lei usati nella didascalia del post. Ma non ci siamo mica dimenticati della polemica che l’ha avvolta solo qualche ora fa. Stiamo ovviamente parlando del commento a un post scritto dalla stessa Antonella Clerici, finito subito al centro di un’ennesima polemica. Un commento sempre sui social, a un post di Anna Moroni, che per anni è stato i suo braccio destro e che ora conduce uno show sulle reti Mediaset. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Sorridi e la vita ti sorridera’😀 #pensieridagosto #serenita’ #equilibrio Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 10 Ago 2020 alle ore 7:14 PDT

La Moroni ha postato una foto su Instagram, foto che è stata commentata da Antonella Clerici esattamente così: “Sei sempre in giro” e poi un cuoricino rosso. Ma i fan del web della Moroni non l’hanno presa bene, quelle parole sono state vissute come un po’ avvelenate e invidiosette (potere dei social di trasformare tutto ciò che si tocca o, in questo caso, dice, in…). I follower della Moroni sono insorti, prendendo le parole di Antonella Clerici per qualcosa che non era: “Fa bene! Arrivarci alla sua età come lei!”, le è stato risposto, e ancora: “Ma fa bene!!!!”. Povera Antonella, voleva solo commentare una foto a un’amica e collega.

