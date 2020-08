Nancy Coppola è stata una delle concorrenti più amate della storia dell’Isola dei Famosi. Cantante neomelodica, bellezza curvy, la Coppola era stata presa di mira perché dopo l’esperienza nell’isola aveva perso pochi chili. La concorrente aveva fatto parlare di sé per la decisione di rifiutare l’ospitata dal Maurizio Costanzo Show.

"Se devo essere l'argomento di qualcuno lo devo essere per il mio percorso all'isola e per il mio genere musicale. Non faccio la modella. Canto e anche se ho qualche chilo in più è per un motivo valido: ho un figlio", aveva detto la cantante dopo aver scoperto che in studio ci sarebbe stato il dietologo Alberico Lemme, noto al pubblico televisivo per i suoi modi non troppo delicati nel parlare delle persone in sovrappeso. La cantante, chiuso l'eco post Isola dei, è tornata alla sua vita, alla sua famiglia e al lavoro.















Il 13 marzo scorso l'ex volto dell'Isola dei Famosi è diventata mamma per la seconda volta. "Ecco a voi la mia principessa, è nata Giulia", aveva scritto Nancy Coppola sui social presentando la piccola. Con l'ultima gravidanza la cantante neomelodica ha preso qualche chilo e ha deciso di sottoporsi a un bendaggio gastrico.















"Vi volevo tranquillizzare che l'operazione è andata bene, ho solo un forte male allo stomaco ma è tutto normale – aveva scritto la cantante partenopea – Vi volevo ringraziare perché mi avete scritta in tanti per chiedermi come mi sentivo. Qualche giorno ancora e torno a casa vi amo tutti".









Oggi la cantante neomelodica ha perso venti chili e in post su Instagram ha pubblicato il prima e dopo la dieta. “Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata… CE L’HO FATTA ! Meno 20kg grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno”, ha scritto Nancy ricevendo tantissimi complimenti.

