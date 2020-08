E dire che fino a poco tempo fa Ilary Blasi era restia all’uso dei social… Oggi la conduttrice è tra le vip più attive su Instagram e, soprattutto adesso che è in vacanza, totale relax, non perde occasione di aggiornare il suo affollato profilo. Per la gioia di tutti i suoi fan, e di quelli di Francesco Totti, ogni giorno Ilary regala foto e video sui social.

Tra post e Storie, da Capri a Sabaudia, giusto per citare le ultime mete dei Totti, è un tripudio di scatti in bikini, panorami mozzafiato, immagini romantiche e dei suoi splendidi figli, abiti e accessori extra lusso. Ilary e Francesco, che qualche settimana fa hanno festeggiato il loro 15esimo anniversario di nozze, sono amatissima anche per la loro semplicità.















Per questo le ultime Storie in cui si scambiano teneri baci al tramonto, in spiaggia. I due sono sempre vicini, e spesso si ritraggono in atteggiamenti affettuosi. Solo qualche giorno fa Ilary aveva postato una foto di un loro bacio che Totti aveva commentato con un ironico: "Sembravi un piranha". Ma certo, gli ammiratori della presentatrice romana non aspettano altro che le sue foto sexy, magari in micro bikini.















Nell'ultimo post, apparso qualche ora fa sul suo Instagram, Ilary li ha accontentati ma i commenti questa volta sono stati impietosi. Due foto nel post che lei commenta con la frase 'Self-Selfie': una in primo piano, con gli occhi coperti da un cappello, e una distesa in barca con un due pezzi nero. Beh, la maggior parte dei messaggi piovuti sotto sono di critica feroce.









Visualizza questo post su Instagram Self-selfie Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 8 Ago 2020 alle ore 5:07 PDT



Chi si scaglia contro la sua magrezza e chi, la maggior parte, contro i ritocchini estetici. “Ilary le tue labbra sono più grandi del mio braccio”, si legge. E ancora: “Che peccato quei canotti… altrimenti eri la perfezione”, “Ilary basta gonfiarti le labbra non me hai bisogno”, “Troppo rifatta ciccia”, “Ma quanti popcorn ti sei mangiata tieni il musso proprio gonfio” e “Sei una bellissima donna ma troppo magra”. Insomma, non proprio un successo…

