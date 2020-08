Archiviati l’addio e la polemica su La Vita in diretta, per Lorella Cuccarini è iniziata l’estate. Che è all’insegna delle ricorrrenze familiari a quanto pare. Pochi giorni fa, per esempio, la gioia della ‘più amata dagli italiani’ per le “nozze di granito” con il marito Silvio Testi. La conduttrice ha pubblicato sul suo Instagram due bellissimi scatti al mare con il marito il cui vero nome è Capitta.

I due sono sposati da 29 anni e hanno 4 figli e Lorella ha deciso di festeggiare pubblicamente il loro 29esimo anniversario di nozze con foto e dedica su Instagram. “29 anni e sentirli… con gioia. Le chiamano ‘nozze di granito’: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri”. E ancora: “Ah, oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza”. (Continua dopo la foto)















Il post naturalmente è stato sommerso di like e commenti di auguri e complimenti per il traguardo raggiunto. Dall’amore lungo 29 anni tra Lorella e il produttore discografico e televisivo sono nati 4 figli: Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000). In questi giorni la famiglia si trova in Sardegna dove si sta concedendo una rilassante vacanza. (Continua dopo la foto)















Pochi giorni dopo l’anniversario, un’altra data importante: il compleanno della primogenita Sara, anche questo festeggiato su Instagram. “Ancora ci provo a prenderti in braccio”, ha scritto la conduttrice a corredo del post che la mostra sorridente con la sua ‘bambina’ ormai 26enne. E la dolce dedica a Sara continua: “Buon compleanno, principessa! Che la vita ti riservi tante cose belle”. (Continua dopo foto e post)











Non si può negare: mamma e figlia mostrano una straordinaria bellezza e somiglianza e infatti, in mezzo alla pioggia di auguri da parte degli utenti che si uniscono alla festa virtuale per Sara, non mancano commenti di questo tenore: “Che belle che siete”, “Due gocce d’acqua”, “Meravigliose”, “Sara è bellissima come la mamma”.

