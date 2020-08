Terminata l’avventura televisiva, Mara Venier ha dovuto fare i conti con un altro infortunio domestico. “Era buio, non ho visto il gradino in giardino e sono inciampata”. La mano sul volto e una risata durante il racconto nel video pubblicato nelle “story” di Instagram. “Una bella botta” ha raccontato pochi giorni fa sui social senza perdere il suo sorriso.

Solo due mesi fa Zia Mara era caduta durante una puntata di Domenica In rompendosi il piede e appena pochi giorni fa aveva ripreso a camminare normalmente. "E' arrivato il momento di andare a farmi benedire. Ieri sera tornando a casa dopo una bellissima cena con tanti amici e family sono caduta. Non ho visto un gradino, era buio e sono caduta. C'ho l'altro ginocchio ammaccato", ha detto con la sua solita ironia.















"Ci sono ricaduta, l'altra gamba. Ho messo il ghiaccio, per fortuna niente di fratturato, mi è andata bene. E' stata una bella botta. Mi devo proprio fare benedire ragazzi", ha aggiunto la 69enne veneta (compirà 70 anni il prossimo ottobre). In questo periodo Mara si trova in Versilia con familiari e amici. Qui sta trascorrendo le vacanze in attesa della ripresa della stagione tv.















Nelle scorse ore si è concessa un po' di relax e con l'occasione ha presentato il nipote Giulio (classe 2002), figlio di Elisabetta Ferracini, primogenita della presentatrice del suo ex marito, l'attore Francesco Ferracini. Zia Mara ha pubblicato una foto in piscina insieme al nipote: "Figo come pochi", ha scritto aggiungendo anche l'hashtag #nonnaenipote. E i fan sono totalmente d'accordo con lei, perché sono stati tantissimi i commenti e i complimenti arrivati per Giulio: "Che bel ragazzo complimenti", "Bellissimo", "Che giovanotto!".









E ancora: “Oh mamma com’è grande”, ha scritto la conduttrice Caterina Balivo. “Che nonna che sei” commentaNino D’Angelo. E “Hai ragione, è fighissimo” dell’attrice Maria Pia Calzone e non solo. Mara Venier sarà nuovamente al timone di ‘Domenica In’ a settembre, ma potrebbe trattarsi dell’ultima edizione. Ha infatti rivelato di avere intenzione di andare in pensione tra non molto, forse già nell’estate del 2021.

