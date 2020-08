Compie 29 anni e regala questa foto mai vista prima. Difficile riconoscerla, ma oggi è famosissima

“Mentre oggi compio 29 anni e guardo foto come questa mi chiedo ancora se dovrei tagliarmi la frangia”. Inizia così la didascalia del post condiviso pochi giorni fa da una delle donne più belle al mondo. Come spesso fanno i personaggi famosi ma anche le persone comuni, anche lei, nel giorno del suo compleanno, ha deciso di festeggiare pubblicamente pubblicando sul suo profilo Instagram una foto inedita, di quando era una bambina.

Una bambina stupenda, chiaro, ma sono passati tanti anni da quello scatto e non è certo facile riconoscerla. Né a prima vista, né guardandola con attenzione in realtà. Certo, il sorriso, anche se all’epoca mancava un dentino, non è cambiato ma ammettiamolo: è un’impresa capire che questa bimba col caschetto castano e la frangetta oggi è una delle modelle più famose al mondo. (Continua dopo la foto)















Super modella e angelo di Victoria’s Secret: è la meravigliosa Sara Sampaio la bimba in questa foto che con ogni probabilità nessuno aveva mai visto prima. Classe 1991, alta un metro e settantadue centimetri, con misure praticamente perfette (81 – 60 – 87) e occhi di un verde intenso che bucano l’obiettivo, la super top portoghese è nota in tutto il mondo e ha collaborato con i brand della moda più famosi. (Continua dopo la foto)















Ha iniziato la sua carriera dopo aver vinto il concorso “cabelos pantene 2007”, poi è apparsa in numerose riviste come Elle, Vogue, Glamour e molte altre. Nel 2012 Sara Sampaio domina la copertina di Vogue Portogallo, quindi viene scelta per essere l’immagine internazionale dalla campagna Calzedonia mare, dove viene riconfermata anche nel 2013, 2014 e 2015. La sua popolarità, poi, si è accresciuta quando è approdata a Victoria’s Secret. (Continua dopo foto e post)











Nel 2013 la meravigliosa Sara diventa uno dei volti della linea Pink di Victoria’s Secret e nel mese di novembre viene scelta per sfilare al suo primo Victoria’s Secret Fashion Show. Il 28 aprile 2015, Victoria’s Secret conferma sulla sua pagina Instagram ufficiale che Sara Sampaio è ufficialmente una Victoria’s Secret Angels, insieme ad altre 9 modelle e facendo di lei il primo angelo portoghese.

